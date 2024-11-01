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    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Черноморец», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – «Черноморец», Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на «Арене Львов» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Черноморец». Обе команды продолжают бороться за очки, что делает предстоящий поединок весьма значимым для обоих коллективов.

    «Шахтер»

    «Шахтер» в текущем сезоне показывает стабильные результаты и располагается на 4-й строчке с 20 очками. Ключевой игрок команды – Георгий Судаков, забивший уже 7 голов в 14 играх, что подчеркивает его важную роль в атаке. «Шахтер» не проигрывает в последних шести матчах в чемпионате и демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 1.6 гола за игру. Их оборона также на уровне: команда пропустила всего 3 гола за последние 5 матчей, что говорит о надежной игре в защите.

    Последние матчи «Шахтера»:

    «Черноморец»

    «Черноморец» занимает 10-е место с 12 очками. Несмотря на скромные результаты, команда не проигрывает в последних четырех матчах чемпионата. Лидером в атаке является Денис Янаков с двумя голами, однако в нападении у «Черноморца» есть проблемы с результативностью – они забивают лишь 0.8 гола за матч. В последние пять матчей команда пропустила 4 гола, что говорит о необходимости усиления обороны.

    Последние матчи «Черноморца»:

    Личные встречи

    «Шахтер» уверенно выступает в очных противостояниях с «Черноморцем», одержав три победы в последних трех матчах. Команда регулярно забивает в ворота этого соперника и демонстрирует уверенную игру в атаке.

    Последние встречи:

    • «Шахтер» 3:0 «Черноморец»
    • «Черноморец» 1:4 «Шахтер»
    • «Шахтер» 4:1 «Черноморец»

    Статистика

    «Шахтер»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 0.6
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Серия матчей с забитыми голами: 8 матчей

    «Черноморец»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 0.8
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия матчей без поражений: 4 матча

    Прогноз на матч «Шахтер» – «Черноморец»

    С учетом формы команд, «Шахтер» выглядит явным фаворитом, особенно учитывая их уверенную игру в атаке и надeжную защиту. Ожидается, что «Шахтер» сможет создать моменты и реализовать свои возможности, тогда как «Черноморцу» будет трудно пробить оборону хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • «Шахтер» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, «Шахтер» добьется уверенной победы с комфортным счетом.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Шахтера» за 6.00.

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    «Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:49
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