2 ноября на «Арене Львов» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Черноморец». Обе команды продолжают бороться за очки, что делает предстоящий поединок весьма значимым для обоих коллективов.

«Шахтер»

«Шахтер» в текущем сезоне показывает стабильные результаты и располагается на 4-й строчке с 20 очками. Ключевой игрок команды – Георгий Судаков, забивший уже 7 голов в 14 играх, что подчеркивает его важную роль в атаке. «Шахтер» не проигрывает в последних шести матчах в чемпионате и демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 1.6 гола за игру. Их оборона также на уровне: команда пропустила всего 3 гола за последние 5 матчей, что говорит о надежной игре в защите.

Последние матчи «Шахтера»:

«Черноморец»

«Черноморец» занимает 10-е место с 12 очками. Несмотря на скромные результаты, команда не проигрывает в последних четырех матчах чемпионата. Лидером в атаке является Денис Янаков с двумя голами, однако в нападении у «Черноморца» есть проблемы с результативностью – они забивают лишь 0.8 гола за матч. В последние пять матчей команда пропустила 4 гола, что говорит о необходимости усиления обороны.

Последние матчи «Черноморца»:

Личные встречи

«Шахтер» уверенно выступает в очных противостояниях с «Черноморцем», одержав три победы в последних трех матчах. Команда регулярно забивает в ворота этого соперника и демонстрирует уверенную игру в атаке.

Последние встречи:

Статистика

«Шахтер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 0.6

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Серия матчей с забитыми голами: 8 матчей

«Черноморец»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 0.8

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей без поражений: 4 матча

Прогноз на матч «Шахтер» – «Черноморец»

С учетом формы команд, «Шахтер» выглядит явным фаворитом, особенно учитывая их уверенную игру в атаке и надeжную защиту. Ожидается, что «Шахтер» сможет создать моменты и реализовать свои возможности, тогда как «Черноморцу» будет трудно пробить оборону хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Шахтера» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

«Шахтер» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

Скорее всего, «Шахтер» добьется уверенной победы с комфортным счетом.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Шахтера» за 6.00.