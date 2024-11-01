2 ноября на «Арене Львов» состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Черноморец». Обе команды продолжают бороться за очки, что делает предстоящий поединок весьма значимым для обоих коллективов.
«Шахтер»
«Шахтер» в текущем сезоне показывает стабильные результаты и располагается на 4-й строчке с 20 очками. Ключевой игрок команды – Георгий Судаков, забивший уже 7 голов в 14 играх, что подчеркивает его важную роль в атаке. «Шахтер» не проигрывает в последних шести матчах в чемпионате и демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем 1.6 гола за игру. Их оборона также на уровне: команда пропустила всего 3 гола за последние 5 матчей, что говорит о надежной игре в защите.
Последние матчи «Шахтера»:
- «Шахтер» 1:0 «Заря»
- «Динамо Киев» 1:1 «Шахтер»
- «Арсенал» 1:0 «Шахтер»
- «Колос» 0:1 «Шахтер»
- «Шахтер» 5:1 «ЛНЗ»
«Черноморец»
«Черноморец» занимает 10-е место с 12 очками. Несмотря на скромные результаты, команда не проигрывает в последних четырех матчах чемпионата. Лидером в атаке является Денис Янаков с двумя голами, однако в нападении у «Черноморца» есть проблемы с результативностью – они забивают лишь 0.8 гола за матч. В последние пять матчей команда пропустила 4 гола, что говорит о необходимости усиления обороны.
Последние матчи «Черноморца»:
- «Рух» 1:1 «Черноморец»
- «Черноморец» 1:1 «Верес»
- «Черноморец» 1:0 «Оболонь»
- «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец»
- «Черноморец» 0:1 «Карпаты»
Личные встречи
«Шахтер» уверенно выступает в очных противостояниях с «Черноморцем», одержав три победы в последних трех матчах. Команда регулярно забивает в ворота этого соперника и демонстрирует уверенную игру в атаке.
Последние встречи:
- «Шахтер» 3:0 «Черноморец»
- «Черноморец» 1:4 «Шахтер»
- «Шахтер» 4:1 «Черноморец»
Статистика
«Шахтер»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.6, пропускает – 0.6
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Серия матчей с забитыми голами: 8 матчей
«Черноморец»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.8, пропускает – 0.8
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия матчей без поражений: 4 матча
Прогноз на матч «Шахтер» – «Черноморец»
С учетом формы команд, «Шахтер» выглядит явным фаворитом, особенно учитывая их уверенную игру в атаке и надeжную защиту. Ожидается, что «Шахтер» сможет создать моменты и реализовать свои возможности, тогда как «Черноморцу» будет трудно пробить оборону хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Шахтера» – коэффициент 1.40
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- «Шахтер» забьет в обоих таймах – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет
Скорее всего, «Шахтер» добьется уверенной победы с комфортным счетом.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Шахтера» за 6.00.