02.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
11
Невертон
10
Судаков
10
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
3-1-3-2
1
Рудько
3
Кисиль
44
91
Бутко
6
Белошевский
24
Джарджу
8
28
Габелок
9
77
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
8
27
Васильев
27
Васильев
8
33
33
9
11
Попов
11
Попов
9
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Черноморец
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Черноморца», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»