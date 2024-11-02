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  • «Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

«Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

2 ноября 2024, 17:50
Шахтер
02.11.2024, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
17' А. Зубков 45+1' А. Бондаренко
20' А. Габелок
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
6
Богдан Белошевский
ОП
24
Мозес Джарджу
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
77
D. Yanakov
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
11
Кирилл Попов
ЦФ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
18
Грам
22
Матвиенко
22
Конопля
6
Гомес
11
Невертон
10
Судаков
10
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
3-1-3-2
1
Рудько
3
Кисиль
44
91
Бутко
6
Белошевский
24
Джарджу
8
28
Габелок
9
77
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
19
Бондаренко
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Бондаренко
14
Сикан
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
14
Сикан
8
27
Васильев
27
Васильев
8
33
33
9
11
Попов
11
Попов
9
Остались в запасе
Шахтер
Черноморец
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
11
Кевин
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
21
Vladyslav Kalyn
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Шахтер - Черноморец
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0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Черноморца», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Черноморец»

«Шахтер» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Черноморец Шахтер
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