2 ноября на «Альянц Арене» мюнхенская «Бавария» встретится с берлинским «Унионом» в рамках 9-го тура Бундеслиги. «Бавария» нацелена укрепить свои позиции на вершине таблицы, а «Унион» стремится не упасть ниже текущего четвертого места.
«Бавария»
«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге с 20 очками после 8 туров. Команда в отличной форме, побеждая с крупным счетом. Лучший бомбардир мюнхенцев, Харри Кейн, забил 15 голов в 13 матчах, являясь ключевой фигурой в атаке. За последние 5 игр «Бавария» забила 17 голов и пропустила 7, демонстрируя мощь в атаке, хотя и временами теряя стабильность в обороне. Последние победы над «Бохумом» (5:0) и «Майнцем» (4:0) подчеркивают силу коллектива на внутренней арене.
Последние матчи «Баварии»:
- «Майнц» 0:4 «Бавария» (Кубок)
- «Бохум» 0:5 «Бавария»
- «Барселона» 4:1 «Бавария» (Лига чемпионов)
- «Бавария» 4:0 «Штутгарт»
- «Айнтрахт» 3:3 «Бавария»
«Унион»
«Унион» занимает четвертое место с 15 очками, показывая качественный футбол, но с переменными результатами. Несмотря на недавние ничьи, такие как матч с «Айнтрахтом» (1:1), команда сохраняет стабильность в атаке. Лидер нападения Йорб Вертессен забил всего два мяча, что не отражает потребностей коллектива для повышения конкурентоспособности. За последние 5 игр «Унион» забил 6 голов и пропустил 7, продолжая испытывать трудности с удержанием обороны.
Последние матчи «Униона»:
- «Арминия» 2:0 «Унион» (Кубок)
- «Унион» 1:1 «Айнтрахт»
- «Хольштайн Киль» 0:2 «Унион»
- «Унион» 1:3 «Погонь» (товарищеский матч)
- «Унион» 2:1 «Боруссия Д»
Личные встречи
Исторически «Бавария» имеет солидное преимущество над «Унионом». В последних трех играх мюнхенцы уверенно побеждали, забивая не менее трех мячей. В 11 последних встречах с этим соперником «Бавария» забивала стабильно, подчеркивая силу в домашних матчах.
Последние встречи:
- «Унион» 1:5 «Бавария»
- «Бавария» 1:0 «Унион»
- «Бавария» 3:0 «Унион»
Статистика
«Бавария»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Победная серия в домашних матчах: 12 игр
«Унион»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»
«Бавария» в отличной форме и нацелена на уверенную победу в домашнем матче. Берлинский «Унион» имеет возможность создать пару опасных моментов, но мюнхенцы с их мощной атакой должны одержать победу с комфортным счетом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.60
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85
- «Бавария» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.60
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный результат – убедительная победа хозяев.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 8.00