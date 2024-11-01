2 ноября на «Альянц Арене» мюнхенская «Бавария» встретится с берлинским «Унионом» в рамках 9-го тура Бундеслиги. «Бавария» нацелена укрепить свои позиции на вершине таблицы, а «Унион» стремится не упасть ниже текущего четвертого места.

«Бавария»

«Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге с 20 очками после 8 туров. Команда в отличной форме, побеждая с крупным счетом. Лучший бомбардир мюнхенцев, Харри Кейн, забил 15 голов в 13 матчах, являясь ключевой фигурой в атаке. За последние 5 игр «Бавария» забила 17 голов и пропустила 7, демонстрируя мощь в атаке, хотя и временами теряя стабильность в обороне. Последние победы над «Бохумом» (5:0) и «Майнцем» (4:0) подчеркивают силу коллектива на внутренней арене.

Последние матчи «Баварии»:

«Унион»

«Унион» занимает четвертое место с 15 очками, показывая качественный футбол, но с переменными результатами. Несмотря на недавние ничьи, такие как матч с «Айнтрахтом» (1:1), команда сохраняет стабильность в атаке. Лидер нападения Йорб Вертессен забил всего два мяча, что не отражает потребностей коллектива для повышения конкурентоспособности. За последние 5 игр «Унион» забил 6 голов и пропустил 7, продолжая испытывать трудности с удержанием обороны.

Последние матчи «Униона»:

Личные встречи

Исторически «Бавария» имеет солидное преимущество над «Унионом». В последних трех играх мюнхенцы уверенно побеждали, забивая не менее трех мячей. В 11 последних встречах с этим соперником «Бавария» забивала стабильно, подчеркивая силу в домашних матчах.

Последние встречи:

«Унион» 1:5 «Бавария»

«Бавария» 1:0 «Унион»

«Бавария» 3:0 «Унион»

Статистика

«Бавария»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Победная серия в домашних матчах: 12 игр

«Унион»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»

«Бавария» в отличной форме и нацелена на уверенную победу в домашнем матче. Берлинский «Унион» имеет возможность создать пару опасных моментов, но мюнхенцы с их мощной атакой должны одержать победу с комфортным счетом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.60

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85

«Бавария» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.60

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – убедительная победа хозяев.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 8.00