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    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Унион», Бундеслига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Унион», Бундеслига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября на «Альянц Арене» мюнхенская «Бавария» встретится с берлинским «Унионом» в рамках 9-го тура Бундеслиги. «Бавария» нацелена укрепить свои позиции на вершине таблицы, а «Унион» стремится не упасть ниже текущего четвертого места.

    «Бавария»

    «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге с 20 очками после 8 туров. Команда в отличной форме, побеждая с крупным счетом. Лучший бомбардир мюнхенцев, Харри Кейн, забил 15 голов в 13 матчах, являясь ключевой фигурой в атаке. За последние 5 игр «Бавария» забила 17 голов и пропустила 7, демонстрируя мощь в атаке, хотя и временами теряя стабильность в обороне. Последние победы над «Бохумом» (5:0) и «Майнцем» (4:0) подчеркивают силу коллектива на внутренней арене.

    Последние матчи «Баварии»:

    «Унион»

    «Унион» занимает четвертое место с 15 очками, показывая качественный футбол, но с переменными результатами. Несмотря на недавние ничьи, такие как матч с «Айнтрахтом» (1:1), команда сохраняет стабильность в атаке. Лидер нападения Йорб Вертессен забил всего два мяча, что не отражает потребностей коллектива для повышения конкурентоспособности. За последние 5 игр «Унион» забил 6 голов и пропустил 7, продолжая испытывать трудности с удержанием обороны.

    Последние матчи «Униона»:

    Личные встречи

    Исторически «Бавария» имеет солидное преимущество над «Унионом». В последних трех играх мюнхенцы уверенно побеждали, забивая не менее трех мячей. В 11 последних встречах с этим соперником «Бавария» забивала стабильно, подчеркивая силу в домашних матчах.

    Последние встречи:

    • «Унион» 1:5 «Бавария»
    • «Бавария» 1:0 «Унион»
    • «Бавария» 3:0 «Унион»

    Статистика

    «Бавария»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Победная серия в домашних матчах: 12 игр

    «Унион»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
    • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

    Прогноз на матч «Бавария» – «Унион»

    «Бавария» в отличной форме и нацелена на уверенную победу в домашнем матче. Берлинский «Унион» имеет возможность создать пару опасных моментов, но мюнхенцы с их мощной атакой должны одержать победу с комфортным счетом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» с форой (-1.5) – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.85
    • «Бавария» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за коэффициент 1.60

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – убедительная победа хозяев.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 8.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:07
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