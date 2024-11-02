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    • «Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

    «Бавария» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024

    Бавария
    02.11.2024, суббота, 17:30
    Германия. Бундеслига, 9 тур
    3 : 0
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Унион
    15' Г. Кейн (П)
    43' К. Коман
    51' Г. Кейн
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    (К) ВР
    22
    Рафаэль Геррейру
    ЛЗ
    19
    Альфонсо Дэвис
    ЛЗ
    2
    Дайот Упамекано
    ЦЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ОП
    16
    Жоао Палинья
    ОП
    42
    Джамал Мусиала
    АП
    11
    Кингсли Коман
    ЛВ
    17
    Майкл Олисе
    ПВ
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Унион
    1
    Фредерик Реннов
    ВР
    4
    Диогу Лейте
    ЦЗ
    14
    Леопольд Кверфельд
    ЦЗ
    2
    Кевин Фогт
    ЦЗ
    5
    Данило Дехи
    ЦЗ
    28
    Кристофер Триммель
    (К) ПЗ
    36
    Алеша Кемлейн
    ОП
    8
    Рани Хедира
    ОП
    11
    У Ен Чон
    ПВ
    17
    Джордан
    ЦФ
    16
    Бенедикт Холлербах
    ЦФ
    Главный тренер
    Бо Свенссон
    Бавария
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    49
    Адам Азну
    ЛЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    8
    Леон Горецка
    ЦП
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    10
    Лерой Сане
    ПВ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    25
    Томас Мюллер
    ЦФ
    Унион
    37
    Александер Шволов
    ВР
    15
    Том Роте
    ЛЗ
    26
    Джером Руссийон
    ЛЗ
    13
    Андраш Шафер
    ЦП
    19
    Яник Хаберер
    ЦП
    20
    Ласло Бенеш
    ЦП
    21
    Тим Скарке
    ПВ
    24
    Роберт Сков
    ПВ
    7
    Йорбе Вертессен
    ЦФ
    4-2-3-1
    1
    Нойер
    19
    Дэвис
    2
    Упамекано
    3
    Мин-Джэ
    22
    Геррейру
    6
    Киммих
    16
    Палинья
    11
    Коман
    42
    Мусиала
    17
    Олисе
    9
    Кейн
    3-4-1-2
    1
    Реннов
    14
    Кверфельд
    2
    Фогт
    5
    Дехи
    28
    Триммель
    36
    Кемлейн
    8
    Хедира
    4
    Лейте
    11
    Чон
    16
    Холлербах
    17
    Джордан
    19
    Дэвис
    49
    Азну
    49
    Азну
    19
    Дэвис
    16
    Палинья
    15
    Дайер
    15
    Дайер
    16
    Палинья
    3
    Мин-Джэ
    8
    Горецка
    8
    Горецка
    3
    Мин-Джэ
    17
    Олисе
    10
    Сане
    10
    Сане
    17
    Олисе
    42
    Мусиала
    25
    Мюллер
    25
    Мюллер
    42
    Мусиала
    2
    Фогт
    26
    Руссийон
    26
    Руссийон
    2
    Фогт
    36
    Кемлейн
    13
    Шафер
    13
    Шафер
    36
    Кемлейн
    11
    Чон
    19
    Хаберер
    19
    Хаберер
    11
    Чон
    17
    Джордан
    21
    Скарке
    21
    Скарке
    17
    Джордан
    16
    Холлербах
    7
    Вертессен
    7
    Вертессен
    16
    Холлербах
    Остались в запасе
    Бавария
    Унион
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    37
    Александер Шволов
    ВР
    15
    Том Роте
    ЛЗ
    20
    Ласло Бенеш
    ЦП
    24
    Роберт Сков
    ПВ
    Главный тренер
    Бо Свенссон
    Остались в запасе
    26
    Свен Ульрайх
    ВР
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    7
    Серж Гнабри
    ПВ
    39
    Матис Тель
    ЦФ
    Остались в запасе
    37
    Александер Шволов
    ВР
    15
    Том Роте
    ЛЗ
    20
    Ласло Бенеш
    ЦП
    24
    Роберт Сков
    ПВ
    Главный тренер
    Венсан Компани
    Главный тренер
    Бо Свенссон
    Статистика матча Бавария - Унион
    2
    Всего ударов по воротам
    16
    8
    Удары в створ
    7
    1
    Владение мячом %
    78
    22
    Желтые карточки
    0
    2
    Угловые удары
    7
    4
    Нарушения
    2
    9
    Офсайды
    1
    3
    Количество передач
    863
    247
    Сейвы
    1
    4
    Точность передач %
    92
    68
    Удары мимо ворот
    4
    3
    Блокированные удары
    5
    4
    Удары из пределов штрафной
    12
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    1
    xG (ожидаемые голы)
    2.48
    0.5
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Униона», 9-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 17:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Унион»

    «Бавария» – «Унион» смотреть онланй 2 ноября

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 16:51
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