2 ноября на «Дин Корт» «Борнмут» принимает «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Команды демонстрируют разные результаты в сезоне, что обещает интересное противостояние между фаворитом и аутсайдером.

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 11-е место с 12 очками и показывает неоднородные результаты, особенно в обороне, где пропускает регулярно (6 голов в последних пяти играх). Лучшая игра команды проявляется на своем поле, где «Борнмут» обыграл «Арсенал» (2:0) и «Саутгемптон» (3:1). Форвард Энтойн Семеньо отметился тремя голами за сезон, но для встречи с «Сити» «Борнмуту» потребуется надежная оборона и высокая дисциплина.

Последние матчи Борнмута:

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» – лидер Премьер-лиги с 23 очками и самой результативной атакой лиги (20 голов в 9 играх). Команда не проигрывает в чемпионате три матча подряд и забивает стабильно – по 2-3 гола за игру. Лидер команды Эрлинг Холанд с 14 голами возглавляет список бомбардиров лиги, показывая высокую результативность и подтверждая статус главной ударной силы «Сити».

Последние матчи Манчестер Сити:

Личные встречи

«Манчестер Сити» полностью доминирует в последних очных встречах, выиграв 15 последних матчей против «Борнмута». В среднем «Сити» забивает 2-4 гола за игру против этого соперника, показывая высокую результативность. На выезде «Сити» также выглядит уверенно, что подтверждает их статус фаворита.

Последние встречи:

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Сити»

Учитывая атакующую мощь «Сити» и их серию побед в очных встречах, команда Пепа Гвардиолы выглядит фаворитом. «Борнмут» будет стремиться к оборонительному стилю игры, однако «Сити» скорее всего продемонстрирует свое превосходство и добьется уверенной победы.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.35

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.35.

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за 10.00.