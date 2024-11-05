Гвардиола объяснил поражение от «Борнмута»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола напомнил об отсутствии ряда ведущих игроков после поражения команды в гостевом матче 10-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:2).

«Я знаю наши стандарты, но мы проиграли всего один матч. Возможно, мы снова проиграем в Премьер-лиге «Брайтону», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю». Но мы всего на два очка отстаем от «Ливерпуля», который является командой высочайшего класса.

Мы хорошо стартовали в Лиге чемпионов, но я знаю, что люди ожидают от нас побед в 38 турах чемпионата и завоевания требла каждый сезон, поскольку таковы наши стандарты. Причина, по которой сделать это сложно, в том, что у нас выбыло много игроков, что может случаться в некоторые сезоны.

Иногда, чтобы выиграть требл, все должно быть в порядке с травмами, но в этот раз это невозможно. Оскар [Бобб] был нашим самым важным игроком на предсезонке, и он выбыл.

Родри был номинирован на приз лучшему игроку в мире, и теперь он им стал, так что мы должны признать, что нам придется нелегко [без него]. C каждым матчем будет все сложнее и сложнее», – сказал Гвардиола.