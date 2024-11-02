Борнмут
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Англия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Смотреть трансляцию
Манчестер Сити
9' А. Семеньо
64' Эванилсон
82' Й. Гвардиол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
42
Марк Траверс
ВР
3
Милош Керкез
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
27
Илья Забарный
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
9
Эванилсон
ЦФ
24
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
19
Илкай Гюндоган
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
47
Фил Фоден
ЛВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Борнмут
40
Уилл Деннис
ВР
2
Дин Хейзен
ЦЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
37
Макс Ааронс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
29
Филип Биллинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
26
Энес Унал
ЦФ
Манчестер Сити
18
Стефан Ортега
ВР
66
Jahmai Simpson-Pusey
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
56
Джейкоб Райт
ЦП
87
Джеймс Макэйти
АП
17
Кевин Де Брюйне
АП
75
Нико О'Райли
АП
26
Савио
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-3-2
42
Траверс
3
Керкез
15
Смит
27
Забарный
5
Сенеси
4
Кук
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
24
Семеньо
9
Эванилсон
4-3-2-1
31
Эдерсон
2
Уокер
6
Аке
24
Гвардиол
25
Аканджи
19
Гюндоган
27
Нуньес
8
Ковачич
20
Силва
47
Фоден
9
Холанд
16
Тавернье
2
Хейзен
2
Хейзен
16
Тавернье
10
Кристи
12
Адамс
12
Адамс
10
Кристи
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
6
Аке
82
Льюис
82
Льюис
6
Аке
19
Гюндоган
11
Доку
11
Доку
19
Гюндоган
Остались в запасе
Борнмут
Манчестер Сити
40
Уилл Деннис
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
37
Макс Ааронс
ПЗ
29
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
18
Стефан Ортега
ВР
66
Jahmai Simpson-Pusey
ЦЗ
56
Джейкоб Райт
ЦП
87
Джеймс Макэйти
АП
17
Кевин Де Брюйне
АП
75
Нико О'Райли
АП
26
Савио
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
40
Уилл Деннис
ВР
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
37
Макс Ааронс
ПЗ
29
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
18
Стефан Ортега
ВР
66
Jahmai Simpson-Pusey
ЦЗ
56
Джейкоб Райт
ЦП
87
Джеймс Макэйти
АП
17
Кевин Де Брюйне
АП
75
Нико О'Райли
АП
26
Савио
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Борнмут - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Манчестер Сити», 10-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Манчестер Сити»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».