27 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Родина» и «Торпедо».
«Родина»
Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 19 очками после 15 туров. «Родина» одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 15 голов и пропустив 15.
Последние три матча «Родины»:
- 19.10.24 «Сочи» – «Родина 1:0;
- 16.10.24 «Родина» – «Спартак К» 1:2;
- 12.10.24 «Родина» – «Енисей» 1:1.
«Торпедо»
«Торпедо» лидирует в турнирной таблице с 29 очками. Команда провела 15 игр, одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, забив 28 голов и пропустив 12.
Последние три матча «Торпедо»:
- 21.10.24 «Тюмень» – «Торпедо» 0:3;
- 16.10.24 «Торпедо» – «Балтика» 0:4;
- 12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» 5:0.
Очные встречи «Родина» – «Торпедо»
- 20.11.23 «Торпедо» – Родина» 1:1;
- 04.09.23 «Родина – Торпедо» 2:0.
Прогноз на матч «Родина» – «Торпедо»
«Торпедо» лидирует, а «Родина» идет в середине турнирной таблицы. Поставим на победу «Торпедо» или ничью (1.42) – команда в последних матчах почти не допускает осечек, часто выигрывает с крупным счетом. «Родина» же не может выиграть в пяти встречах кряду.