27 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Родина» и «Торпедо».

Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 19 очками после 15 туров. «Родина» одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 15 голов и пропустив 15.

Последние три матча «Родины»:

«Торпедо» лидирует в турнирной таблице с 29 очками. Команда провела 15 игр, одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, забив 28 голов и пропустив 12.

Последние три матча «Торпедо»:

Очные встречи «Родина» – «Торпедо»

20.11.23 «Торпедо» – Родина» 1:1;

04.09.23 «Родина – Торпедо» 2:0.

Прогноз на матч «Родина» – «Торпедо»

«Торпедо» лидирует, а «Родина» идет в середине турнирной таблицы. Поставим на победу «Торпедо» или ничью (1.42) – команда в последних матчах почти не допускает осечек, часто выигрывает с крупным счетом. «Родина» же не может выиграть в пяти встречах кряду.