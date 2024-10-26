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    • «Родина» – «Торпедо»: прогноз на матч 16-го тура российской Первой лиги, 27 октября 2024 года

    «Родина» – «Торпедо»: прогноз на матч 16-го тура российской Первой лиги, 27 октября 2024 года

    27 октября 2024 года в 17:00 по московскому времени состоится матч 16-го тура регулярного сезона Первой Лиги, в котором встретятся «Родина» и «Торпедо».

    «Родина»

    Команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 19 очками после 15 туров. «Родина» одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 15 голов и пропустив 15.

    Последние три матча «Родины»:

    • 19.10.24 «Сочи» – «Родина 1:0;
    • 16.10.24 «Родина» – «Спартак К» 1:2;
    • 12.10.24 «Родина» – «Енисей» 1:1.

    «Торпедо»

    «Торпедо» лидирует в турнирной таблице с 29 очками. Команда провела 15 игр, одержала 7 побед, 8 раз сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения, забив 28 голов и пропустив 12.

    Последние три матча «Торпедо»:

    Очные встречи «Родина» – «Торпедо»

    • 20.11.23 «Торпедо» – Родина» 1:1;
    • 04.09.23 «Родина – Торпедо» 2:0.

    Прогноз на матч «Родина» – «Торпедо»

    «Торпедо» лидирует, а «Родина» идет в середине турнирной таблицы. Поставим на победу «Торпедо» или ничью (1.42) – команда в последних матчах почти не допускает осечек, часто выигрывает с крупным счетом. «Родина» же не может выиграть в пяти встречах кряду.

    Источник: «Бомбардир»

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