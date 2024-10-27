Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Родина» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Родина» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 17:50
Родина
27.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
6' А. Юшин
43' Р. Нетфуллин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
1
Ринат Шакеров
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
90
Владислав Галкин
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Шакеров
88
Сокол
55
Крижан
24
Клещенко
33
Агаев
96
Мальцев
75
Мещанинов
72
Гордюшенко
36
Кане
7
Юшин
10
Рейна
3-3-1-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
3
Коледин
97
Чурич
90
Роганович
52
Нетфуллин
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
33
Агаев
68
Рядно
68
Рядно
33
Агаев
24
Клещенко
15
Кочиев
15
Кочиев
24
Клещенко
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Родина
Торпедо
45
Дэвид Сангаре
ВР
27
Дмитрий Малыгин
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
27
Дмитрий Малыгин
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Родина - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Торпедо», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Родина»«Торпедо»

«Родина» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Родина
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+