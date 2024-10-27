27.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Родина
Родина
3-3-2-1-1
1
Шакеров
88
Сокол
55
Крижан
24
Клещенко
33
Агаев
96
Мальцев
75
Мещанинов
72
Гордюшенко
36
Кане
7
Юшин
10
Рейна
3-3-1-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
15
Данилкин
4
Бородин
3
Коледин
97
Чурич
90
Роганович
52
Нетфуллин
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
33
Агаев
68
Рядно
68
Рядно
33
Агаев
24
Клещенко
15
Кочиев
15
Кочиев
24
Клещенко
72
Гордюшенко
30
Данилин
30
Данилин
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Родина
Торпедо
45
Дэвид Сангаре
ВР
27
Дмитрий Малыгин
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
27
Дмитрий Малыгин
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Родина - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Торпедо», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»