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    • Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Фрайбург», Бундеслига, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Фрайбург», Бундеслига, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет «Фрайбург». Оба клуба занимают высокие позиции в таблице и стремятся продолжить свою победную серию.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» занимает второе место в чемпионате, набрав 17 очков за 7 туров. Команда выиграла последние три матча в Бундеслиге, не пропуская в пяти играх подряд. В последней встрече они обыграли «Майнц» со счетом 2:0. Лучший бомбардир команды – Беньямин Шешко, с 6 голами в 11 матчах. В последних пяти матчах «РБ Лейпциг» забил 9 голов и пропустил 4, что демонстрирует их способность уверенно действовать как в атаке, так и в защите.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает третье место с 15 очками после 7 туров и находится в хорошей форме, победив в трех последних матчах. В последней игре они обыграли «Аугсбург» со счетом 3:1. Джуниор Адаму, лучший бомбардир команды, забил 4 мяча в 8 матчах. В последних пяти матчах «Фрайбург» забил 9 голов и пропустил 5, что подчеркивает их атакующий потенциал, но также указывает на проблемы в обороне.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    Личные встречи

    В последних встречах «РБ Лейпциг» доминировал над «Фрайбургом», выиграв 6 последних матчей против этого соперника. «РБ Лейпциг» забивает в 13 последних играх с «Фрайбургом», что подтверждает их способность успешно атаковать против этой команды. С другой стороны, «Фрайбург» забивал в 7 из 9 последних матчей с «РБ Лейпцигом», что говорит о возможностях для гостей создать проблемы обороне хозяев.

    Последние личные встречи:

    • «Фрайбург» 1:4 «РБ Лейпциг»
    • «РБ Лейпциг» 3:1 «Фрайбург»
    • «Фрайбург» 0:1 «РБ Лейпциг»

    Статистика

    «РБ Лейпциг»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • 9 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 4 гола в последних 5 матчах

    «Фрайбург»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • 9 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 5 голов в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»

    «РБ Лейпциг» выглядит фаворитом, учитывая их успешную серию в очных встречах и текущую форму в Бундеслиге. Команда показывает отличную защиту и стабильность в домашних матчах. «Фрайбург» также находится в хорошей форме, но их проблемы в обороне могут сказаться в этом матче. Вероятно, «РБ Лейпциг» продолжит свою серию побед.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «РБ Лейпциг» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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