26 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «РБ Лейпциг» примет «Фрайбург». Оба клуба занимают высокие позиции в таблице и стремятся продолжить свою победную серию.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» занимает второе место в чемпионате, набрав 17 очков за 7 туров. Команда выиграла последние три матча в Бундеслиге, не пропуская в пяти играх подряд. В последней встрече они обыграли «Майнц» со счетом 2:0. Лучший бомбардир команды – Беньямин Шешко, с 6 голами в 11 матчах. В последних пяти матчах «РБ Лейпциг» забил 9 голов и пропустил 4, что демонстрирует их способность уверенно действовать как в атаке, так и в защите.
Последние матчи «РБ Лейпциг»:
- «Ливерпуль» 1:0 «РБ Лейпциг»
- «Майнц» 0:2 «РБ Лейпциг»
- «Хайденхайм» 0:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 2:3 «Ювентус»
- «РБ Лейпциг» 4:0 «Аугсбург»
«Фрайбург»
«Фрайбург» занимает третье место с 15 очками после 7 туров и находится в хорошей форме, победив в трех последних матчах. В последней игре они обыграли «Аугсбург» со счетом 3:1. Джуниор Адаму, лучший бомбардир команды, забил 4 мяча в 8 матчах. В последних пяти матчах «Фрайбург» забил 9 голов и пропустил 5, что подчеркивает их атакующий потенциал, но также указывает на проблемы в обороне.
Последние матчи «Фрайбурга»:
- «Фрайбург» 3:1 «Аугсбург»
- «Фрайбург» 2:1 «Кайзерслаутерн»
- «Вердер» 0:1 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 0:3 «Санкт-Паули»
- «Хайденхайм» 0:3 «Фрайбург»
Личные встречи
В последних встречах «РБ Лейпциг» доминировал над «Фрайбургом», выиграв 6 последних матчей против этого соперника. «РБ Лейпциг» забивает в 13 последних играх с «Фрайбургом», что подтверждает их способность успешно атаковать против этой команды. С другой стороны, «Фрайбург» забивал в 7 из 9 последних матчей с «РБ Лейпцигом», что говорит о возможностях для гостей создать проблемы обороне хозяев.
Последние личные встречи:
- «Фрайбург» 1:4 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 0:1 «РБ Лейпциг»
Статистика
«РБ Лейпциг»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- 9 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 4 гола в последних 5 матчах
«Фрайбург»
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- 9 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 5 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»
«РБ Лейпциг» выглядит фаворитом, учитывая их успешную серию в очных встречах и текущую форму в Бундеслиге. Команда показывает отличную защиту и стабильность в домашних матчах. «Фрайбург» также находится в хорошей форме, но их проблемы в обороне могут сказаться в этом матче. Вероятно, «РБ Лейпциг» продолжит свою серию побед.
Рекомендации для ставок:
- Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «РБ Лейпциг» за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «РБ Лейпциг» со счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «РБ Лейпциг» за 9.00.