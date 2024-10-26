26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
7
Нуса
21
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
4-1-1-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Гертрейда
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
30
Гюнтер
28
Гинтер
28
Гинтер
30
Гюнтер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
8
Динкчи
9
Хелер
9
Хелер
8
Динкчи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
417
559
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»