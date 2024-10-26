Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«РБ Лейпциг» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

26 октября 2024, 15:20
РБ Лейпциг
26.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
47' В. Орбан 58' Л. Гертрейда 79' Л. Опенда
15' Р. Доан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
4-2-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
21
Айдара
44
Кампль
7
Нуса
21
Баумгартнер
17
Опенда
30
Шешко
4-1-1-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
37
Розенфельдер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
25
Гулачи
26
Вандевордт
26
Вандевордт
25
Гулачи
2
Гертрейда
16
Клостерманн
16
Клостерманн
2
Гертрейда
23
Люкеба
3
Битшиабу
3
Битшиабу
23
Люкеба
21
Айдара
48
Вермерен
48
Вермерен
21
Айдара
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
30
Гюнтер
28
Гинтер
28
Гинтер
30
Гюнтер
32
Грифо
24
Муслия
24
Муслия
32
Грифо
20
Адаму
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Адаму
17
Кюблер
25
Сильдийя
25
Сильдийя
17
Кюблер
8
Динкчи
9
Хелер
9
Хелер
8
Динкчи
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Фрайбург
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча РБ Лейпциг - Фрайбург
3
2
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
417
559
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.9
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Фрайбурга», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Фрайбург»

«РБ Лейпциг» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург РБ Лейпциг
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+