25 октября 2024 года на стадионе «RCDE Стэдиум» состоится матч 11-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Севилью». Обе команды находятся в поиске стабильности, и этот матч может стать ключевым для их продвижения в турнирной таблице.
«Эспаньол»
«Эспаньол» после 10 туров занимает 15-е место в Ла Лиге с 10 очками. Команда находится в кризисе, пропуская в 7 последних матчах чемпионата. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 3 гола в 8 матчах. За последние 5 игр «Эспаньол» забил 5 голов и пропустил 12, что указывает на проблемы в обороне. Дома «Эспаньол» показывает более организованную игру, но недостаточно стабильную, чтобы уверенно набирать очки.
Последние матчи «Эспаньола»:
- «Атлетик» 4:1 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 2:1 «Мальорка»
- «Бетис» 1:0 «Эспаньол»
- «Эспаньол» 1:2 «Вильярреал»
- «Реал Мадрид» 4:1 «Эспаньол»
«Севилья»
«Севилья» занимает 13-е место с 12 очками после 10 туров. Команда стабильно забивает, имея серию из 6 матчей с забитыми мячами, однако, результаты на выезде оставляют желать лучшего: «Севилья» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах в Ла Лиге. Лучший бомбардир команды – Доди Лукебакио с 3 голами в 10 матчах. За последние 5 игр «Севилья» забила 6 голов и пропустила 9, демонстрируя слабости в обороне.
Последние матчи «Севильи»:
- «Барселона» 5:1 «Севилья»
- «Севилья» 1:0 «Бетис»
- «Атлетик» 1:1 «Севилья»
- «Севилья» 2:1 «Вальядолид»
- «Алавес» 2:1 «Севилья»
Личные встречи
В последних встречах «Севилья» показывает уверенность в играх против «Эспаньола», не проигрывая в 10 матчах подряд. Тем не менее, в последних домашних матчах «Эспаньол» показывает сопротивление и стабильно забивает.
Последние встречи:
- «Севилья» 3:2 «Эспаньол» (04.05.2023)
- «Эспаньол» 2:3 «Севилья» (10.09.2022)
- «Эспаньол» 1:1 «Севилья» (20.02.2022)
Статистика
«Эспаньол»
- Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- 1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах
«Севилья»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья»
Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать напряженную борьбу. «Севилья» имеет преимущество в личных встречах, но проблемы с игрой на выезде могут сказаться. «Эспаньол» будет искать возможность реабилитироваться перед болельщиками после неудач, поэтому можно ожидать, что обе команды будут стремиться к результативной игре.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.20
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Учитывая атакующие и оборонительные слабости обеих команд, наиболее вероятным исходом является результативная ничья.
Рекомендация: 2:2 за 11.00.