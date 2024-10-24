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    • Прогноз на точный счет матча «Эспаньол» – «Севилья», Ла Лига, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Эспаньол» – «Севилья», Ла Лига, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «RCDE Стэдиум» состоится матч 11-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Севилью». Обе команды находятся в поиске стабильности, и этот матч может стать ключевым для их продвижения в турнирной таблице.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» после 10 туров занимает 15-е место в Ла Лиге с 10 очками. Команда находится в кризисе, пропуская в 7 последних матчах чемпионата. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 3 гола в 8 матчах. За последние 5 игр «Эспаньол» забил 5 голов и пропустил 12, что указывает на проблемы в обороне. Дома «Эспаньол» показывает более организованную игру, но недостаточно стабильную, чтобы уверенно набирать очки.

    Последние матчи «Эспаньола»:

    «Севилья»

    «Севилья» занимает 13-е место с 12 очками после 10 туров. Команда стабильно забивает, имея серию из 6 матчей с забитыми мячами, однако, результаты на выезде оставляют желать лучшего: «Севилья» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах в Ла Лиге. Лучший бомбардир команды – Доди Лукебакио с 3 голами в 10 матчах. За последние 5 игр «Севилья» забила 6 голов и пропустила 9, демонстрируя слабости в обороне.

    Последние матчи «Севильи»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Севилья» показывает уверенность в играх против «Эспаньола», не проигрывая в 10 матчах подряд. Тем не менее, в последних домашних матчах «Эспаньол» показывает сопротивление и стабильно забивает.

    Последние встречи:

    • «Севилья» 3:2 «Эспаньол» (04.05.2023)
    • «Эспаньол» 2:3 «Севилья» (10.09.2022)
    • «Эспаньол» 1:1 «Севилья» (20.02.2022)

    Статистика

    «Эспаньол»

    • Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • 1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах

    «Севилья»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья»

    Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать напряженную борьбу. «Севилья» имеет преимущество в личных встречах, но проблемы с игрой на выезде могут сказаться. «Эспаньол» будет искать возможность реабилитироваться перед болельщиками после неудач, поэтому можно ожидать, что обе команды будут стремиться к результативной игре.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.20

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая атакующие и оборонительные слабости обеих команд, наиболее вероятным исходом является результативная ничья.

    Рекомендация: 2:2 за 11.00.

    Источник: «Бомбардир»

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