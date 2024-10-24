25 октября 2024 года на стадионе «RCDE Стэдиум» состоится матч 11-го тура Ла Лиги, в котором «Эспаньол» примет «Севилью». Обе команды находятся в поиске стабильности, и этот матч может стать ключевым для их продвижения в турнирной таблице.

«Эспаньол»

«Эспаньол» после 10 туров занимает 15-е место в Ла Лиге с 10 очками. Команда находится в кризисе, пропуская в 7 последних матчах чемпионата. Лучший бомбардир команды – Хави Пуадо, который забил 3 гола в 8 матчах. За последние 5 игр «Эспаньол» забил 5 голов и пропустил 12, что указывает на проблемы в обороне. Дома «Эспаньол» показывает более организованную игру, но недостаточно стабильную, чтобы уверенно набирать очки.

Последние матчи «Эспаньола»:

«Севилья»

«Севилья» занимает 13-е место с 12 очками после 10 туров. Команда стабильно забивает, имея серию из 6 матчей с забитыми мячами, однако, результаты на выезде оставляют желать лучшего: «Севилья» не выигрывает в 6 последних гостевых матчах в Ла Лиге. Лучший бомбардир команды – Доди Лукебакио с 3 голами в 10 матчах. За последние 5 игр «Севилья» забила 6 голов и пропустила 9, демонстрируя слабости в обороне.

Последние матчи «Севильи»:

Личные встречи

В последних встречах «Севилья» показывает уверенность в играх против «Эспаньола», не проигрывая в 10 матчах подряд. Тем не менее, в последних домашних матчах «Эспаньол» показывает сопротивление и стабильно забивает.

Последние встречи:

«Севилья» 3:2 «Эспаньол» (04.05.2023)

«Эспаньол» 2:3 «Севилья» (10.09.2022)

«Эспаньол» 1:1 «Севилья» (20.02.2022)

Статистика

«Эспаньол»

Забивает в среднем: 1.00 гол за матч

Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов

1 победа и 4 поражения в последних 5 матчах

«Севилья»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Севилья»

Исходя из текущей формы и статистики, можно ожидать напряженную борьбу. «Севилья» имеет преимущество в личных встречах, но проблемы с игрой на выезде могут сказаться. «Эспаньол» будет искать возможность реабилитироваться перед болельщиками после неудач, поэтому можно ожидать, что обе команды будут стремиться к результативной игре.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Учитывая атакующие и оборонительные слабости обеих команд, наиболее вероятным исходом является результативная ничья.

Рекомендация: 2:2 за 11.00.