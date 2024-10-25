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  • «Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

25 октября 2024, 20:50
Эспаньол
25.10.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
20' Д. Лукебакио 45' Д. Лукебакио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
24
Педро Ортис
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
5
Оливан
33
Крал
23
Эль-Хилали
10
Лосано
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Чеддира
4-3-2-1
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Ньянзу
17
Педроса
6
Локонга
8
Гудель
24
Санчес
11
Лукебакио
17
Идумбо Мусамбо
16
Ромеро
5
Оливан
20
Ромеро
20
Ромеро
5
Оливан
17
Каррерас
11
Милья
11
Милья
17
Каррерас
23
Эль-Хилали
23
Рока
23
Рока
23
Эль-Хилали
9
Чеддира
9
Велис
9
Велис
9
Чеддира
7
Пуадо
7
Кардона
7
Кардона
7
Пуадо
1
Нюланд
25
Фернандес
25
Фернандес
1
Нюланд
16
Ромеро
16
Навас
16
Навас
16
Ромеро
11
Лукебакио
6
Агум
6
Агум
11
Лукебакио
24
Санчес
97
Соу
97
Соу
24
Санчес
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
1
Альберто Флорес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
1
Фернандо Пачеко
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
18
Альваро Агуадо
ЦП
26
Рафел Бауса
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Эспаньол - Севилья
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
13
2
Нарушения
14
9
Офсайды
3
0
Количество передач
310
479
Сейвы
1
1
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Севильи», 11-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Севилья»

«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Эспаньол
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