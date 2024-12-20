Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признался, что хочет выигрывать командные трофеи. Он нацелен на Лигу чемпионов.
«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Изначально я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух.
Сейчас моя мечта – завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды. Я пришел в «Реал» за Лигой чемпионов», – сказал Мбаппе.
- Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом 2024 года.
- На его счету 9 голов в 15 матчах Примеры.