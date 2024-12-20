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    Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»

    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признался, что хочет выигрывать командные трофеи. Он нацелен на Лигу чемпионов.

    «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Изначально я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух.

    Сейчас моя мечта – завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды. Я пришел в «Реал» за Лигой чемпионов», – сказал Мбаппе.

    • Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» летом 2024 года.
    • На его счету 9 голов в 15 матчах Примеры.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии (1)
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    FRZZ
    1734682161
    Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим, но я так и не стал»))
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