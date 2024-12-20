Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим»

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе признался, что хочет выигрывать командные трофеи. Он нацелен на Лигу чемпионов.

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Изначально я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух.

Сейчас моя мечта – завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды. Я пришел в «Реал» за Лигой чемпионов», – сказал Мбаппе.