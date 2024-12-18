Топ-10 молодых игроков 2024 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Ламина Ямаля лучшим молодым игроком мира по итогам 2024 года.

В топ-10 попали:

1. Ламин Ямаль («Барселона») – 303 очка;

2. Арда Гюлер («Реал») – 51;

3. Гави («Барселона») – 36;

4. Пау Кубарси («Барселона») – 34;

5. Эндрик («Реал») – 26;

6. Кобби Мэйну («Манчестер Юнайтед») – 25;

7. Жоау Невеш («ПСЖ») – 20;

8. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 18;

9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 10;

10. Билал Эль-Ханнус («Лестер») – 9.