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    Топ-10 молодых игроков 2024 года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Ламина Ямаля лучшим молодым игроком мира по итогам 2024 года.

    В топ-10 попали:

    1. Ламин Ямаль («Барселона») – 303 очка;

    2. Арда Гюлер («Реал») – 51;

    3. Гави («Барселона») – 36;

    4. Пау Кубарси («Барселона») – 34;

    5. Эндрик («Реал») – 26;

    6. Кобби Мэйну («Манчестер Юнайтед») – 25;

    7. Жоау Невеш («ПСЖ») – 20;

    8. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 18;

    9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 10;

    10. Билал Эль-Ханнус («Лестер») – 9.

    • Награда разыгрывается среди футболистов категории U20.
    • Она вручается в четвертый раз. До этого лауреатами становились Педри и дважды Джуд Беллингем.

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    Источник: официальный сайт IFFHS

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    18.12.2024 10:59
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    Комментарии (1)
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    Romeo 123
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    Гнома забыли сюда добавить , везде его пихают
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