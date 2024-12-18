Топ-10 молодых игроков 2024 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала Ламина Ямаля лучшим молодым игроком мира по итогам 2024 года.
В топ-10 попали:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – 303 очка;
2. Арда Гюлер («Реал») – 51;
3. Гави («Барселона») – 36;
4. Пау Кубарси («Барселона») – 34;
5. Эндрик («Реал») – 26;
6. Кобби Мэйну («Манчестер Юнайтед») – 25;
7. Жоау Невеш («ПСЖ») – 20;
8. Савио Морейра («Манчестер Сити») – 18;
9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 10;
10. Билал Эль-Ханнус («Лестер») – 9.
- Награда разыгрывается среди футболистов категории U20.
- Она вручается в четвертый раз. До этого лауреатами становились Педри и дважды Джуд Беллингем.