Маттеус осудил Винисиуса за подражание Неймару

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус оценил личность Винисиуса из «Реала».
«Винисиус – это второй Неймар. Есть суперталант, но поведение – особое. Винисиус дерется, провоцирует.
У игрока есть класс, скорость, но поведение идет по ложному пути. Неймар – это плохой образец для подражания. Поэтому я согласен, что «Золотой мяч» получил Родри. У испанца больше харизмы и интеллекта.
Винисиусу нужно стать более зрелым. В остальном у него есть все, чтобы быть футболистом мирового класса», – сказал Маттеус.
- Винисиус по итогам 2024 признан игроком года по версии ФИФА.
- Бразилец – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
- Винисиус в «Реале» с 2018 года.