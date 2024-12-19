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    Маттеус осудил Винисиуса за подражание Неймару

    Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус оценил личность Винисиуса из «Реала».

    «Винисиус – это второй Неймар. Есть суперталант, но поведение – особое. Винисиус дерется, провоцирует.

    У игрока есть класс, скорость, но поведение идет по ложному пути. Неймар – это плохой образец для подражания. Поэтому я согласен, что «Золотой мяч» получил Родри. У испанца больше харизмы и интеллекта.

    Винисиусу нужно стать более зрелым. В остальном у него есть все, чтобы быть футболистом мирового класса», – сказал Маттеус.

    • Винисиус по итогам 2024 признан игроком года по версии ФИФА.
    • Бразилец – самый дорогой игрок в мире (200 миллионов евро).
    • Винисиус в «Реале» с 2018 года.

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    Источник: Bild

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    19.12.2024 21:22
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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1734634763
    Мбаппе оправдали, он никого не насиловал в отеле в Стокгольме, это был заговор масонов и шейхов против Суперлиги
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    Таврида
    1734635701
    Ещё Винисиус чорный расист (дожились с ЛГБТ повесточкой), то что этот бабизян говорит, вполне на статьи в УК тянет.
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