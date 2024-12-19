Маттеус осудил Винисиуса за подражание Неймару

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус оценил личность Винисиуса из «Реала».

«Винисиус – это второй Неймар. Есть суперталант, но поведение – особое. Винисиус дерется, провоцирует.

У игрока есть класс, скорость, но поведение идет по ложному пути. Неймар – это плохой образец для подражания. Поэтому я согласен, что «Золотой мяч» получил Родри. У испанца больше харизмы и интеллекта.

Винисиусу нужно стать более зрелым. В остальном у него есть все, чтобы быть футболистом мирового класса», – сказал Маттеус.