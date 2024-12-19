Мостовой прокомментировал скорый приход Кагигао в «Спартак»: «Брат Абаскаля?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал планирующееся назначение Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора клуба.

«Кагигао станет спортдиректором «Спартака»? Испанец – двоюродный брат Гильермо Абаскаля? Откуда мы можем знать, кто это, если мы в футбол играли всю жизнь! Я уже ничему не удивляюсь. Помню, когда академией имени Федора Черенкова был алжирец! Тот, хорошо хоть в футбол играл...

С другой стороны, спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист. Но откуда они все появляются? Почему из Испании? Приедет, заработает денег и уедет. Только испанцу повезло, что красно-белые сейчас хороши. Сделает себе имя, может быть.

Пусть попробует приехать в Воронеж и добиться результата с «Факелом». А со «Спартаком» много кто может работать», – сказал Мостовой.