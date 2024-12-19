Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой прокомментировал скорый приход Кагигао в «Спартак»: «Брат Абаскаля?»

    Мостовой прокомментировал скорый приход Кагигао в «Спартак»: «Брат Абаскаля?»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал планирующееся назначение Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора клуба.

    «Кагигао станет спортдиректором «Спартака»? Испанец – двоюродный брат Гильермо Абаскаля? Откуда мы можем знать, кто это, если мы в футбол играли всю жизнь! Я уже ничему не удивляюсь. Помню, когда академией имени Федора Черенкова был алжирец! Тот, хорошо хоть в футбол играл...

    С другой стороны, спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист. Но откуда они все появляются? Почему из Испании? Приедет, заработает денег и уедет. Только испанцу повезло, что красно-белые сейчас хороши. Сделает себе имя, может быть.

    Пусть попробует приехать в Воронеж и добиться результата с «Факелом». А со «Спартаком» много кто может работать», – сказал Мостовой.

    • Кагигао в ходе футбольной карьеры выиграл юношеский Кубок Футбольной ассоциации в 1988 году в составе юношеской команды «Арсенала». После он выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг» из Сантандера и клубы низших лиг Англии и Испании. Завершил игровую карьеру в 1999 году.
    • Затем Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством главного тренера команды Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
    • Кагигао работает в «Галатасарае» с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.

    Новости по теме
    Дьяков ответил, каким будет топ-3 РПЛ по итогам сезона 1
    Семин назвал игрока «Спартака», выступающего на европейском уровне 4
    «Спартак» определился с новым спортивным директором 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Benifacto
    1734621785
    тут мостовой неправ, ладно что игрок он средний, но был скаутом и в структуре Арсенала 23 года, Абаскаль тогда еще под себя ходил
    Ответить
    Каратель помойников
    1734622904
    У царя бак потёк конкретно..санитары в студию!
    Ответить
    NewLife
    1734624539
    Мерзкая зависть((((((
    Ответить
    рылы
    1734625250
    такой он хмырь. сам-то как раз в испанию умотал. заработал и сбежал, когда клуб вылетел в фнл.
    Ответить
    andr45
    1734625892
    ЧЕРВИЧЕНКО «Что касается Эшуорта, то это самый настоящий русофоб. Также он проворовался в Казахстане, о чем есть немало свидетельств. Плюс не разбирается в футболе» МОСТОВОЙ «Я не знаю, кто это [Эшуорт], где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Н Ощущение, что «Спартак» делает все для того, чтобы за клуб болело меньше людей. Много есть достойных людей, которые были верны клубу» ЛОВЧЕВ «Мой сын хорошо его [Эшуорта] знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…» ТИХОНОВ «Я наслышан очень много про этого специалиста [Эшуорта]. Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком»\ СПРА
    Ответить
    andr45
    1734626071
    МОСТОВОЙ «Я не знаю, кто это [Эшуорт], где он был и что делал. Мы уже привыкли, что в «Спартак» попадают люди из ниоткуда. Много есть достойных людей, которые были верны клубу» ЧЕРВИЧЕНКО «Он [Эшуорт] проворовался в Казахстане, о чем есть немало свидетельств. Плюс не разбирается в футболе» ЛОВЧЕВ «Мой сын хорошо его [Эшуорта] знает, говорит – это проходимец. Как такие люди в «Спартак» попадают…» ТИХОНОВ «Я наслышан очень много про этого специалиста [Эшуорта]. Что это такое? Кого вы берете? «Спартак» — большой клуб. Как вы можете взять этого человека? Вы во Вторую лигу опуститесь с этим человеком»\ СПРАВОЧНО Эшуорт привёл в команду Алексиса Дуарте, Томаша Тавареша, Тео Бонгонда, Хесуса Медину, Олега Рябчука и Срджана Бабича. 
    Ответить
    andr45
    1734627528
    МОСТОВОЙ «Амарал играл в футбол? Да где он там играл? Ничего не слышал о нем вообще. Мне уже вообще все равно, кого они там назначают» ЧЕРВИЧЕНКО Ничего героического мы в его [АМАРАЛА] работе не видим. Тем более мы видим, как пример, покупки Педро в «Зените» и Угальде в «Спартаке». За те же деньги «Зенит» явно купил футболиста лучше, чем «Спартак» ЛОВЧЕВ «Я думаю, что никто из нас, ветеранов «Спартака», не знает, кто это такой, что он сделал хорошего и что сделал плохого для клуба. Разве с ним «Спартак» стал лучше покупать игроков?» НАУМОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФК «ЛОКОМОТИВ» «Я против трансфера Угальде, это просто глупость. Пришёл Амарал со своей командой, очаровал всех. Если же действительно, Угальде будет прекрасно играть, тогда нужно будет
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734628240
    «Пусть попробует приехать в Воронеж и добиться результата с Факелом…».Так сам возьми Факел,утри нос этим испанцам,сделав его чемпионом))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 