Мостовой прокомментировал скорый приход Кагигао в «Спартак»: «Брат Абаскаля?»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал планирующееся назначение Фрэнсиса Кагигао на пост спортивного директора клуба.
«Кагигао станет спортдиректором «Спартака»? Испанец – двоюродный брат Гильермо Абаскаля? Откуда мы можем знать, кто это, если мы в футбол играли всю жизнь! Я уже ничему не удивляюсь. Помню, когда академией имени Федора Черенкова был алжирец! Тот, хорошо хоть в футбол играл...
С другой стороны, спортивным директором не обязательно должен быть бывший футболист. Но откуда они все появляются? Почему из Испании? Приедет, заработает денег и уедет. Только испанцу повезло, что красно-белые сейчас хороши. Сделает себе имя, может быть.
Пусть попробует приехать в Воронеж и добиться результата с «Факелом». А со «Спартаком» много кто может работать», – сказал Мостовой.
- Кагигао в ходе футбольной карьеры выиграл юношеский Кубок Футбольной ассоциации в 1988 году в составе юношеской команды «Арсенала». После он выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг» из Сантандера и клубы низших лиг Англии и Испании. Завершил игровую карьеру в 1999 году.
- Затем Кагигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством главного тренера команды Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
- Кагигао работает в «Галатасарае» с 2023 года, а до этого два года был техническим директором Федерации футбола Чили.