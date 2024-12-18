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    Тикнизян может перейти в «Севилью» зимой

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перебраться в Испанию в ближайшее время. Велика вероятность его перехода в «Севилью» в зимнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна зависит от решения по Валентину Барко, арендованному «Севильей» у «Брайтона».

    Английский клуб намерен разорвать арендное соглашение и вернуть Барко. Его уход может вынудить «Севилью» обратиться в «Локо» по поводу Тикнизяна.

    • Тикнизян провел в этом сезоне 23 матча: 2 гола, 1 ассист.
    • Его рыночная цена – 6 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2024 19:28
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