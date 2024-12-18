Тикнизян может перейти в «Севилью» зимой

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может перебраться в Испанию в ближайшее время. Велика вероятность его перехода в «Севилью» в зимнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна зависит от решения по Валентину Барко, арендованному «Севильей» у «Брайтона».
Английский клуб намерен разорвать арендное соглашение и вернуть Барко. Его уход может вынудить «Севилью» обратиться в «Локо» по поводу Тикнизяна.
- Тикнизян провел в этом сезоне 23 матча: 2 гола, 1 ассист.
- Его рыночная цена – 6 млн евро.