12 игроков «Динамо» пропустят кубковый матч с «Крыльями Советов»

«Динамо» будет играть с «Крыльями Советов» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России полурезервным составом.
В Самару не полетели сразу 12 футболистов столичной команды.
Лунев, Бальбуэна, Фомин, Карраскаль, Бителло, Артур, Нгамале и Тюкавин остались в Москве готовиться к матчу РПЛ с «Химками», Кутицкий дисквалифицирован, а Даса, Майсторович и Лаксальт травмированы.
- «Динамо» досрочно гарантировало себе 2-е место в кубковой группе.
- Матч с «Крыльями» состоится в четверг в 19:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»