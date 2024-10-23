12 игроков «Динамо» пропустят кубковый матч с «Крыльями Советов»

«Динамо» будет играть с «Крыльями Советов» в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России полурезервным составом.

В Самару не полетели сразу 12 футболистов столичной команды.

Лунев, Бальбуэна, Фомин, Карраскаль, Бителло, Артур, Нгамале и Тюкавин остались в Москве готовиться к матчу РПЛ с «Химками», Кутицкий дисквалифицирован, а Даса, Майсторович и Лаксальт травмированы.