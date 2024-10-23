24 октября 2024 года на стадионе «Энженьян» пройдет полуфинальный матч Кубка Либертадорес между «Ботафого» и «Пеньяролем». Обе команды находятся в хорошей форме, и этот матч обещает быть напряженным.

«Ботафого»

«Ботафого» показывает стабильную игру в Кубке Либертадорес и не проигрывает уже в четырех матчах турнира. Команда не пропустила больше одного гола в последних пяти встречах, демонстрируя крепкую оборону с пропускаемостью всего 0.4 гола за игру. Однако в атаке они выглядят не так уверенно, забивая лишь 0.8 гола в среднем за матч. В предыдущем раунде «Ботафого» прошли «Сан-Паулу» после серии пенальти, что подтверждает их способность справляться с давлением в решающих моментах.

Последние матчи «Ботафого»:

«Пеньяроль»

«Пеньяроль» также демонстрирует стабильность, не проигрывая в трех последних матчах Кубка Либертадорес. В последних пяти играх команда забила 6 голов и пропустила 2, что подчеркивает их балансированную игру. В среднем «Пеньяроль» забивает 1.2 гола за матч, а пропускает всего 0.4 гола. В последних трех матчах они не пропустили ни одного гола, что свидетельствует об их крепкой защите.

Последние матчи «Пеньяроля»:

Личные встречи

Последние личные встречи между «Ботафого» и «Пеньяролем» состоялись в 1973 году. Тогда команды сыграли два матча в рамках Кубка Либертадорес. Первая встреча закончилась победой «Ботафого» со счетом 4:1, а второй матч завершился ничьей 2:2. Историческая статистика показывает, что «Ботафого» успешно выступает против «Пеньяроля», однако прошло много лет, и актуальность этих встреч для сегодняшней игры невелика.

Последние встречи:

«Пеньяроль» 2:2 «Ботафого» (15.03.1973)

«Ботафого» 4:1 «Пеньяроль» (02.03.1973)

Статистика

«Ботафого»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Пеньяроль»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

4 победы и 1 ничья в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ботафого» – «Пеньяроль»

Матч обещает быть упорным, учитывая текущие результаты и статистику команд. Обе стороны демонстрируют надежную игру в обороне и редко пропускают голы. «Пеньяроль» выглядит немного более уверенно в атаке, что может стать решающим фактором. При этом «Ботафого» использует свое преимущество домашнего поля и показывает стабильные результаты.

Рекомендации для ставок:

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья с минимальным количеством голов.

Рекомендация: 1:1 за 6.50.