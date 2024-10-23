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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Славия», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Славия», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Атлетиком» и «Славией». Обе команды демонстрируют высокие результаты и постараются укрепить свои позиции в группе.

    Атлетик

    «Атлетик» показывает уверенную игру в Лиге Европы, одержав победу в предыдущем матче против АЗ Алкмар (2:0). В последних 5 играх команда забила 9 голов, что указывает на стабильную атакующую мощь. Однако, несмотря на хорошие результаты в нападении, «Атлетик» продолжает допускать ошибки в обороне, пропуская в 5 из 7 последних матчей. На домашнем стадионе команда будет стремиться использовать поддержку трибун для укрепления своих позиций в группе.

    Последние матчи «Атлетика»:

    Славия

    «Славия» продолжает свою успешную серию в Лиге Европы, не проигрывая в 9 последних матчах. Команда отличается эффективной атакующей игрой, забивая в среднем 2.20 гола за матч, и уверенной обороной, пропуская лишь 0.60 гола в среднем за последние 5 игр. В предыдущем туре «Славия» сыграла вничью с «Аяксом» (1:1), демонстрируя стойкость в выездных матчах. Команда будет стремиться продолжить свою серию и на поле «Атлетика».

    Последние матчи «Славии»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как обе команды впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Атлетик»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Славия»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч «Атлетик» – «Славия»

    Ожидается, что матч будет упорным, так как обе команды находятся в хорошей форме и стремятся к победе. Однако, учитывая сильную атаку и надежную оборону «Славии», гости могут оказаться более успешными в реализации своих моментов. «Атлетик», несмотря на свою хорошую форму дома, может столкнуться с трудностями против динамичной и организованной игры «Славии».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Славии» – коэффициент 2.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Славии» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Славии» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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