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  • «Атлетик» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

«Атлетик» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

24 октября 2024, 20:50
Атлетик
24.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Славия
33' Н. Уильямс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К) ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Славия
31
Антонин Кински
ВР
26
Ян Боржил
(К) ЛЗ
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
20
Христос Зафейрис
ЦП
23
Симион Мичез
ПВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
46
Marek Naskos
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-2-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
3-2-2-2-1
31
Кински
26
Боржил
21
Змозла
4
Зима
23
Дудера
25
Диуф
20
Зафейрис
19
Дорли
23
Мичез
17
Провод
13
Хытил
16
Руис де Галаррета
18
Хаурегисар
18
Хаурегисар
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
7
Беренгер
46
Гомес
46
Гомес
7
Беренгер
10
Уильямс
8
Сансет
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
25
Джало
25
Джало
11
Гурусета
4
Зима
2
Шалоупек
2
Шалоупек
4
Зима
23
Мичез
32
Лингр
32
Лингр
23
Мичез
21
Змозла
31
Юрасек
31
Юрасек
21
Змозла
13
Хытил
25
Хоры
25
Хоры
13
Хытил
Остались в запасе
Атлетик
Славия
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
22
Нико Серрано
ЛВ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
50
Филип Славата
ВР
45
Jakub Kolisek
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
46
Marek Naskos
ЦП
13
Доминик Пех
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Атлетик - Славия
2
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
16
15
Офсайды
0
2
Количество передач
307
455
Сейвы
6
2
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.17
1.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Славии», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Славия»

«Атлетик» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Славия Атлетик
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