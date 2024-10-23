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    • Прогноз на точный счет матча «Ференцварош» – «Ницца», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ференцварош» – «Ницца», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Групама Арена» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Ниццей». Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в группе и набрать важные очки для выхода в плей-офф.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» демонстрирует стабильные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, но и пропустила 7, что указывает на уязвимость в обороне. В Лиге Европы венгры уступили «Тоттенхэму» (1:2), но они продолжают демонстрировать атакующую активность и забивают в каждом матче турнира. В предстоящей игре они будут стремиться сохранить эту тенденцию.

    Последние матчи «Ференцвароша»:

    «Ницца»

    «Ницца» в последних матчах демонстрирует неоднозначные результаты, забив всего 4 гола в пяти играх и пропустив 7. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, но их оборона часто дает сбои, что видно по пропущенным мячам в последних встречах. В Лиге Европы «Ницца» проиграла «Лацио» (1:4), и этот результат указывает на проблемы в обороне. В предстоящей игре им нужно улучшить свою защиту, чтобы не уступить «Ференцварошу» на выезде.

    Последние матчи «Ниццы»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, это добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Ференцварош»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Ницца»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч «Ференцварош» – «Ницца»

    «Ференцварош» имеет преимущество домашнего поля и показывает уверенные результаты на своей арене, что делает их фаворитами в предстоящем матче. «Ницца» демонстрирует нестабильность в обороне, и это может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что матч пройдет в напряженной борьбе, но «Ференцварош» имеет все шансы одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ференцвароша» – коэффициент 2.15
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Ференцвароша» за коэффициент 2.15.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ференцвароша» с небольшим перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ференцвароша» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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