24 октября 2024 года на стадионе «Групама Арена» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Ниццей». Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в группе и набрать важные очки для выхода в плей-офф.

«Ференцварош»

«Ференцварош» демонстрирует стабильные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, но и пропустила 7, что указывает на уязвимость в обороне. В Лиге Европы венгры уступили «Тоттенхэму» (1:2), но они продолжают демонстрировать атакующую активность и забивают в каждом матче турнира. В предстоящей игре они будут стремиться сохранить эту тенденцию.

Последние матчи «Ференцвароша»:

«Ницца»

«Ницца» в последних матчах демонстрирует неоднозначные результаты, забив всего 4 гола в пяти играх и пропустив 7. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, но их оборона часто дает сбои, что видно по пропущенным мячам в последних встречах. В Лиге Европы «Ницца» проиграла «Лацио» (1:4), и этот результат указывает на проблемы в обороне. В предстоящей игре им нужно улучшить свою защиту, чтобы не уступить «Ференцварошу» на выезде.

Последние матчи «Ниццы»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, это добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Ференцварош»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Ницца»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Прогноз на матч «Ференцварош» – «Ницца»

«Ференцварош» имеет преимущество домашнего поля и показывает уверенные результаты на своей арене, что делает их фаворитами в предстоящем матче. «Ницца» демонстрирует нестабильность в обороне, и это может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что матч пройдет в напряженной борьбе, но «Ференцварош» имеет все шансы одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ференцвароша» – коэффициент 2.15

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Ференцвароша» за коэффициент 2.15.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ференцвароша» с небольшим перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ференцвароша» за коэффициент 8.00.