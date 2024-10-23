24 октября 2024 года на стадионе «Групама Арена» состоится матч третьего тура Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Ниццей». Оба клуба стремятся укрепить свои позиции в группе и набрать важные очки для выхода в плей-офф.
«Ференцварош»
«Ференцварош» демонстрирует стабильные результаты на домашнем стадионе, не проигрывая в 13 из 14 последних матчей. В последних пяти встречах команда забила 8 голов, но и пропустила 7, что указывает на уязвимость в обороне. В Лиге Европы венгры уступили «Тоттенхэму» (1:2), но они продолжают демонстрировать атакующую активность и забивают в каждом матче турнира. В предстоящей игре они будут стремиться сохранить эту тенденцию.
Последние матчи «Ференцвароша»:
- «Ференцварош» 2:0 «Фехервар»
- «Пакш» 3:1 «Ференцварош»
- «Ференцварош» 1:2 «Тоттенхэм»
- «Ференцварош» 3:0 «Академия Пушкаша»
- «Андерлехт» 2:1 «Ференцварош»
«Ницца»
«Ницца» в последних матчах демонстрирует неоднозначные результаты, забив всего 4 гола в пяти играх и пропустив 7. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, но их оборона часто дает сбои, что видно по пропущенным мячам в последних встречах. В Лиге Европы «Ницца» проиграла «Лацио» (1:4), и этот результат указывает на проблемы в обороне. В предстоящей игре им нужно улучшить свою защиту, чтобы не уступить «Ференцварошу» на выезде.
Последние матчи «Ниццы»:
- «Нант» 1:1 «Ницца»
- «Ницца» 1:1 «ПСЖ»
- «Лацио» 4:1 «Ницца»
- «Ланс» 0:0 «Ницца»
- «Ницца» 1:1 «Реал Сосьедад»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, это добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«Ференцварош»:
- Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Ницца»:
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
Прогноз на матч «Ференцварош» – «Ницца»
«Ференцварош» имеет преимущество домашнего поля и показывает уверенные результаты на своей арене, что делает их фаворитами в предстоящем матче. «Ницца» демонстрирует нестабильность в обороне, и это может сыграть на руку хозяевам. Ожидается, что матч пройдет в напряженной борьбе, но «Ференцварош» имеет все шансы одержать победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ференцвароша» – коэффициент 2.15
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Ференцвароша» за коэффициент 2.15.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ференцвароша» с небольшим перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ференцвароша» за коэффициент 8.00.