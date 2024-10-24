Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Ниццы», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Ницца»