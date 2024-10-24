24.10.2024, четверг, 19:45
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ференцварош
Ференцварош
3-3-2-2
90
Дибус
77
Чивич
3
Гартенманн
26
Сиссе
25
Макрецкис
15
Абу Фани
16
Закариассен
20
Боржес
88
Ромменс
19
Варга
14
Траоре
4-1-2-1-2
1
Булка
92
Клосс
15
Бомбито
5
Абдельмонем
33
Менди
13
Росарио
6
Будауи
23
Луше
10
Диоп
29
Гессан
9
Лаборд
16
Закариассен
2
Рамирес
2
Рамирес
16
Закариассен
15
Абу Фани
21
Ботка
21
Ботка
15
Абу Фани
20
Боржес
80
Майга
80
Майга
20
Боржес
77
Чивич
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
77
Чивич
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
23
Луше
2
Абди
2
Абди
23
Луше
10
Диоп
27
Бога
27
Бога
10
Диоп
33
Менди
26
Буанани
26
Буанани
33
Менди
9
Лаборд
14
Мукоко
14
Мукоко
9
Лаборд
29
Гессан
50
Чо
50
Чо
29
Гессан
Остались в запасе
Ференцварош
Ницца
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
22
Габор Салаи
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
1
Максим Дюпе
ВР
3
Мельвен Бар
ЛЗ
22
Иссиага Камара
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ференцварош - Ницца
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
13
10
Офсайды
1
0
Количество передач
391
435
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.96
Смотреть прямую трансляцию матча «Ференцварош» против «Ниццы», 3-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»