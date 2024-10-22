23 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем». Хозяева постараются улучшить свои позиции в группе, но гости находятся в отличной форме и будут нацелены на очередную победу.
«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» переживает непростые времена в Лиге чемпионов, не сумев выиграть в трех последних матчах турнира. Однако команда продолжает демонстрировать уверенную игру дома, не проигрывая в 12 из 13 последних встреч на своей арене. В последних пяти играх «РБ Лейпциг» забил 9 голов и пропустил 3, демонстрируя сбалансированную игру в атаке и обороне. Несмотря на поражение от «Ювентуса» со счетом 2:3, «Лейпциг» продолжает бороться за выход из группы.
Последние матчи «РБ Лейпциг»:
- «Майнц» 0:2 «РБ Лейпциг»
- «Хайденхайм» 0:1 «РБ Лейпциг»
- «РБ Лейпциг» 2:3 «Ювентус»
- «РБ Лейпциг» 4:0 «Аугсбург»
- «Санкт-Паули» 0:0 «РБ Лейпциг»
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» находится в отличной форме и побеждает в последних семи матчах, в том числе уверенно выиграв у «Болоньи» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов. Команда показывает стабильную результативность, забивая в каждом из семи последних матчей. В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 12 голов и пропустил всего 3. Несмотря на сложную игру в гостях, «Ливерпуль» остается фаворитом благодаря своей мощной атакующей линии.
Последние матчи «Ливерпуля»:
- «Ливерпуль» 2:1 «Челси»
- «Кристал Пэлас» 0:1 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 2:0 «Болонья»
- «Вулверхэмптон» 1:2 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 5:1 «Вест Хэм»
Личные встречи
«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» встречались в прошлом, и результаты говорят о превосходстве английской команды:
- Товарищеский матч (21.07.2022): «РБ Лейпциг» 0:5 «Ливерпуль»
- Лига чемпионов (10.03.2021): «Ливерпуль» 2:0 «РБ Лейпциг»
- Лига чемпионов (16.02.2021): «РБ Лейпциг» 0:2 «Ливерпуль»
Статистика
«РБ Лейпциг»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
«Ливерпуль»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»
Учитывая текущие формы и статистику команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом встречи. Их уверенные выступления в последних матчах и успешная история личных встреч с «РБ Лейпциг» говорят в их пользу. Однако хозяева поля также способны показать атакующую игру, что может привести к результативному матчу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.90.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ливерпуля» с минимальным перевесом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.