23 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем». Хозяева постараются улучшить свои позиции в группе, но гости находятся в отличной форме и будут нацелены на очередную победу.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» переживает непростые времена в Лиге чемпионов, не сумев выиграть в трех последних матчах турнира. Однако команда продолжает демонстрировать уверенную игру дома, не проигрывая в 12 из 13 последних встреч на своей арене. В последних пяти играх «РБ Лейпциг» забил 9 голов и пропустил 3, демонстрируя сбалансированную игру в атаке и обороне. Несмотря на поражение от «Ювентуса» со счетом 2:3, «Лейпциг» продолжает бороться за выход из группы.

Последние матчи «РБ Лейпциг»:

«Ливерпуль» находится в отличной форме и побеждает в последних семи матчах, в том числе уверенно выиграв у «Болоньи» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов. Команда показывает стабильную результативность, забивая в каждом из семи последних матчей. В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 12 голов и пропустил всего 3. Несмотря на сложную игру в гостях, «Ливерпуль» остается фаворитом благодаря своей мощной атакующей линии.

Последние матчи «Ливерпуля»:

Личные встречи

«РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» встречались в прошлом, и результаты говорят о превосходстве английской команды:

Товарищеский матч (21.07.2022): «РБ Лейпциг» 0:5 «Ливерпуль»

Лига чемпионов (10.03.2021): «Ливерпуль» 2:0 «РБ Лейпциг»

Лига чемпионов (16.02.2021): «РБ Лейпциг» 0:2 «Ливерпуль»

Статистика

«РБ Лейпциг»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Ливерпуль»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

Учитывая текущие формы и статистику команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом встречи. Их уверенные выступления в последних матчах и успешная история личных встреч с «РБ Лейпциг» говорят в их пользу. Однако хозяева поля также способны показать атакующую игру, что может привести к результативному матчу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ливерпуля» с минимальным перевесом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.