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    • Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем». Хозяева постараются улучшить свои позиции в группе, но гости находятся в отличной форме и будут нацелены на очередную победу.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» переживает непростые времена в Лиге чемпионов, не сумев выиграть в трех последних матчах турнира. Однако команда продолжает демонстрировать уверенную игру дома, не проигрывая в 12 из 13 последних встреч на своей арене. В последних пяти играх «РБ Лейпциг» забил 9 голов и пропустил 3, демонстрируя сбалансированную игру в атаке и обороне. Несмотря на поражение от «Ювентуса» со счетом 2:3, «Лейпциг» продолжает бороться за выход из группы.

    Последние матчи «РБ Лейпциг»:

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» находится в отличной форме и побеждает в последних семи матчах, в том числе уверенно выиграв у «Болоньи» со счетом 2:0 в Лиге чемпионов. Команда показывает стабильную результативность, забивая в каждом из семи последних матчей. В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 12 голов и пропустил всего 3. Несмотря на сложную игру в гостях, «Ливерпуль» остается фаворитом благодаря своей мощной атакующей линии.

    Последние матчи «Ливерпуля»:

    Личные встречи

    «РБ Лейпциг» и «Ливерпуль» встречались в прошлом, и результаты говорят о превосходстве английской команды:

    • Товарищеский матч (21.07.2022): «РБ Лейпциг» 0:5 «Ливерпуль»
    • Лига чемпионов (10.03.2021): «Ливерпуль» 2:0 «РБ Лейпциг»
    • Лига чемпионов (16.02.2021): «РБ Лейпциг» 0:2 «Ливерпуль»

    Статистика

    «РБ Лейпциг»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Ливерпуль»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

    Учитывая текущие формы и статистику команд, «Ливерпуль» выглядит фаворитом встречи. Их уверенные выступления в последних матчах и успешная история личных встреч с «РБ Лейпциг» говорят в их пользу. Однако хозяева поля также способны показать атакующую игру, что может привести к результативному матчу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Ливерпуля» с минимальным перевесом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Ливерпуля» за коэффициент 8.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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