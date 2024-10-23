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  • «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
РБ Лейпциг
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ливерпуль
27' Д. Нуньес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
(К) ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
47
Viggo Gebel
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
19
Андре Силва
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
48
Вермерен
21
Айдара
7
Нуса
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
2
Гертрейда
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Гертрейда
48
Вермерен
44
Кампль
44
Кампль
48
Вермерен
21
Айдара
11
Эльмас
11
Эльмас
21
Айдара
30
Шешко
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
30
Шешко
7
Симонс
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Симонс
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
29
Нуньес
21
Джонс
21
Джонс
29
Нуньес
10
Салах
14
Диас
14
Диас
10
Салах
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ливерпуль
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РБ Лейпциг - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
7
Офсайды
5
0
Количество передач
440
599
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.38

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Ливерпуля», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»

«РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Ливерпуль РБ Лейпциг
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