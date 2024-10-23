23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-1-1-2-2
25
Гулачи
2
Гертрейда
4
Орбан
23
Люкеба
39
Хенрикс
48
Вермерен
21
Айдара
7
Нуса
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
4-2-3-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
33
Цимикас
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
2
Гертрейда
3
Битшиабу
3
Битшиабу
2
Гертрейда
48
Вермерен
44
Кампль
44
Кампль
48
Вермерен
21
Айдара
11
Эльмас
11
Эльмас
21
Айдара
30
Шешко
21
Баумгартнер
21
Баумгартнер
30
Шешко
7
Симонс
15
Поульсен
15
Поульсен
7
Симонс
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
29
Нуньес
21
Джонс
21
Джонс
29
Нуньес
10
Салах
14
Диас
14
Диас
10
Салах
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Ливерпуль
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
47
Viggo Gebel
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
42
Трей Ньони
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РБ Лейпциг - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
7
Офсайды
5
0
Количество передач
440
599
Сейвы
6
6
Точность передач %
83
87
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.38
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Ливерпуля», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»