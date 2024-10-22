3 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу да Луш» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Фейеноордом». Оба клуба идут в хорошей форме и нацелены на продолжение успешного выступления в групповом этапе.

«Бенфика»

«Бенфика» показывает отличные результаты в последних матчах, одержав победу над «Атлетико» с убедительным счетом 4:0. За последние пять игр команда забила 16 голов, пропустив всего 2. В среднем за матч «Бенфика» забивает 3.20 гола, что свидетельствует о мощной атаке. Защитная линия также выглядит надежно, пропуская всего 0.40 гола за игру.

Последние матчи «Бенфики»:

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» также находится в хорошей форме, победив «Жирону» со счетом 3:2. Команда демонстрирует сильную атакующую игру, забивая 13 голов в последних пяти матчах, при этом пропуская 5. В среднем «Фейеноорд» забивает 2.60 гола за матч, но их защита не всегда стабильна – команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Последние матчи «Фейеноорда»:

Гоу Эхед Иглс 1:5 «Фейеноорд»

«Фейеноорд» 2:1 «Твенте»

Жирона 2:3 «Фейеноорд»

НЕК 1:1 «Фейеноорд»

«Фейеноорд» 2:0 «НАК»

Личные встречи

Товарищеские матчи (клубы) . 28.07.2024: «Бенфика» 5:0 «Фейеноорд»

. 28.07.2024: «Бенфика» 5:0 «Фейеноорд» Товарищеские матчи (клубы). 30.07.2023: «Фейеноорд» 2:1 «Бенфика»

Последние очные матчи показывают, что «Бенфика» уверенно обыгрывает «Фейеноорд» на своем поле, что может сыграть на руку португальскому клубу в предстоящем поединке.

Статистика

«Бенфика»

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

«Фейеноорд»

Забивает в среднем: 2.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 13 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч «Бенфика» – «Фейеноорд»

Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать открытый матч с большим количеством моментов. «Бенфика» имеет преимущество в атаке и стабильности в защите, в то время как «Фейеноорд» часто допускает ошибки. С учетом домашнего поля и предыдущих встреч, «Бенфика» выглядит фаворитом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бенфики» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бенфики» со счетом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Бенфики» за 9.00.