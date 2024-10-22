3 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу да Луш» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Фейеноордом». Оба клуба идут в хорошей форме и нацелены на продолжение успешного выступления в групповом этапе.
«Бенфика»
«Бенфика» показывает отличные результаты в последних матчах, одержав победу над «Атлетико» с убедительным счетом 4:0. За последние пять игр команда забила 16 голов, пропустив всего 2. В среднем за матч «Бенфика» забивает 3.20 гола, что свидетельствует о мощной атаке. Защитная линия также выглядит надежно, пропуская всего 0.40 гола за игру.
Последние матчи «Бенфики»:
- Певидем 0:2 «Бенфика»
- «Бенфика» 4:0 «Атлетико»
- «Бенфика» 5:1 «Жил Висенте»
- Боавишта 0:3 «Бенфика»
- Црвена Звезда 1:2 «Бенфика»
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» также находится в хорошей форме, победив «Жирону» со счетом 3:2. Команда демонстрирует сильную атакующую игру, забивая 13 голов в последних пяти матчах, при этом пропуская 5. В среднем «Фейеноорд» забивает 2.60 гола за матч, но их защита не всегда стабильна – команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
Последние матчи «Фейеноорда»:
- Гоу Эхед Иглс 1:5 «Фейеноорд»
- «Фейеноорд» 2:1 «Твенте»
- Жирона 2:3 «Фейеноорд»
- НЕК 1:1 «Фейеноорд»
- «Фейеноорд» 2:0 «НАК»
Личные встречи
- Товарищеские матчи (клубы). 28.07.2024: «Бенфика» 5:0 «Фейеноорд»
- Товарищеские матчи (клубы). 30.07.2023: «Фейеноорд» 2:1 «Бенфика»
Последние очные матчи показывают, что «Бенфика» уверенно обыгрывает «Фейеноорд» на своем поле, что может сыграть на руку португальскому клубу в предстоящем поединке.
Статистика
«Бенфика»
- Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 16 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
«Фейеноорд»
- Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 13 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Бенфика» – «Фейеноорд»
Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать открытый матч с большим количеством моментов. «Бенфика» имеет преимущество в атаке и стабильности в защите, в то время как «Фейеноорд» часто допускает ошибки. С учетом домашнего поля и предыдущих встреч, «Бенфика» выглядит фаворитом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бенфики» – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бенфики» со счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Бенфики» за 9.00.