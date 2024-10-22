Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Фейеноорд», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Фейеноорд», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    3 октября 2024 года на стадионе «Эштадиу да Луш» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Фейеноордом». Оба клуба идут в хорошей форме и нацелены на продолжение успешного выступления в групповом этапе.

    «Бенфика»

    «Бенфика» показывает отличные результаты в последних матчах, одержав победу над «Атлетико» с убедительным счетом 4:0. За последние пять игр команда забила 16 голов, пропустив всего 2. В среднем за матч «Бенфика» забивает 3.20 гола, что свидетельствует о мощной атаке. Защитная линия также выглядит надежно, пропуская всего 0.40 гола за игру.

    Последние матчи «Бенфики»:

    • Певидем 0:2 «Бенфика»
    • «Бенфика» 4:0 «Атлетико»
    • «Бенфика» 5:1 «Жил Висенте»
    • Боавишта 0:3 «Бенфика»
    • Црвена Звезда 1:2 «Бенфика»

    «Фейеноорд»

    «Фейеноорд» также находится в хорошей форме, победив «Жирону» со счетом 3:2. Команда демонстрирует сильную атакующую игру, забивая 13 голов в последних пяти матчах, при этом пропуская 5. В среднем «Фейеноорд» забивает 2.60 гола за матч, но их защита не всегда стабильна – команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    Последние матчи «Фейеноорда»:

    • Гоу Эхед Иглс 1:5 «Фейеноорд»
    • «Фейеноорд» 2:1 «Твенте»
    • Жирона 2:3 «Фейеноорд»
    • НЕК 1:1 «Фейеноорд»
    • «Фейеноорд» 2:0 «НАК»

    Личные встречи

    • Товарищеские матчи (клубы). 28.07.2024: «Бенфика» 5:0 «Фейеноорд»
    • Товарищеские матчи (клубы). 30.07.2023: «Фейеноорд» 2:1 «Бенфика»

    Последние очные матчи показывают, что «Бенфика» уверенно обыгрывает «Фейеноорд» на своем поле, что может сыграть на руку португальскому клубу в предстоящем поединке.

    Статистика

    «Бенфика»

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    «Фейеноорд»

    • Забивает в среднем: 2.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 13 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Бенфика» – «Фейеноорд»

    Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать открытый матч с большим количеством моментов. «Бенфика» имеет преимущество в атаке и стабильности в защите, в то время как «Фейеноорд» часто допускает ошибки. С учетом домашнего поля и предыдущих встреч, «Бенфика» выглядит фаворитом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бенфики» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Бенфики» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Бенфики» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Бенфики» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:13
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 