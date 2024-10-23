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  • «Бенфика» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Бенфика» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
Бенфика
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
66' К. Актюркоглу
12' А. Уэда 33' А. Миламбо 90+2' А. Миламбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Фредрик Эушнес
ОП
12
Флорентину
ОП
10
Оркун Кекчю
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
86
Диогу Приосте
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Трубин
18
Каррерас
44
Араужо
30
Отаменди
6
Бах
8
Эушнес
12
Флорентину
10
Кекчю
7
Актюркоглу
11
Ди Мария
14
Павлидис
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Лотомба
18
Траунер
17
Ганцко
3
Буэно
16
Ин Бом
23
Тимбер
17
Миламбо
14
Пайшао
18
Уэда
15
Осман
10
Кекчю
8
Саншеш
8
Саншеш
10
Кекчю
6
Бах
21
Шельдеруп
21
Шельдеруп
6
Бах
11
Ди Мария
19
Бесте
19
Бесте
11
Ди Мария
12
Флорентину
11
Амдуни
11
Амдуни
12
Флорентину
14
Павлидис
19
Кабрал
19
Кабрал
14
Павлидис
3
Буэно
5
Смал
5
Смал
3
Буэно
15
Осман
3
Белен
3
Белен
15
Осман
3
Лотомба
23
Хадж Мусса
23
Хадж Мусса
3
Лотомба
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
Остались в запасе
Бенфика
Фейеноорд
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
31
Андре Гомеш
ВР
14
Антониу Силва
ЦЗ
44
Адриан Байрами
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
86
Диогу Приосте
ЦП
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Бенфика - Фейеноорд
2
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
10
Офсайды
4
2
Количество передач
528
321
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.77
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Бенфика» против «Фейеноорда», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бенфика» – «Фейеноорд»

«Бенфика» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фейеноорд Бенфика
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