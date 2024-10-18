19 октября 2024 года на стадионе «Corendon Airlines Park» пройдет матч девятого тура турецкой Суперлиги между «Антальяспором» и «Галатасараем». «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу и планирует укрепить свои позиции, а «Антальяспор» стремится улучшить свою форму и выбраться из нижней части таблицы.
«Антальяспор»
«Антальяспор» занимает 14-е место с 8 очками после 8 туров и показывает нестабильные результаты. Лучший бомбардир команды – Брайан Самудио с 4 голами в 8 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне. В домашних матчах «Антальяспор» старается играть более уверенно, однако последние результаты показывают, что команде сложно поддерживать стабильность.
Последние матчи «Антальяспора»:
- «Ризеспор» 2:1 «Антальяспор»
- «Антальяспор» 0:2 «Фенербахче»
- «Касымпаша» 0:0 «Антальяспор»
- «Антальяспор» 2:1 «Адана Демирспор»
- «Истанбул» 5:2 «Антальяспор»
«Галатасарай»
«Галатасарай» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 22 очка в 8 матчах. Команда не проигрывает в 9 последних матчах, забив больше всех в лиге – 24 гола. Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром команды с 5 голами в 11 матчах. В последних пяти играх «Галатасарай» забил 12 голов и пропустил 7. Учитывая текущую форму и статистику, «Галатасарай» выглядит явным фаворитом предстоящего матча.
Последние матчи «Галатасарая»:
- «Галатасарай» 1:0 «Аланьяспор»
- «РФШ» 2:2 «Галатасарай» (Лига Европы)
- «Галатасарай» 3:3 «Касымпаша»
- «Галатасарай» 3:1 «ПАОК» (Лига Европы)
- «Фенербахче» 1:3 «Галатасарай»
Личные встречи
В последних матчах между этими командами «Галатасарай» уверенно доминирует, одержав победу в 4 последних встречах. В последний раз «Антальяспор» смог набрать очки против «Галатасарая» в 2022 году, когда команды сыграли вничью. Этот факт подчеркивает преимущество гостей и их психологическое превосходство в очных встречах.
Последние встречи:
- «Галатасарай» 2:1 «Антальяспор» (26.02.2024)
- «Антальяспор» 0:2 «Галатасарай» (07.10.2023)
- «Галатасарай» 2:1 «Антальяспор» (21.01.2023)
- «Антальяспор» 0:1 «Галатасарай» (07.08.2022)
Статистика
«Антальяспор»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах
«Галатасарай»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Антальяспор» – «Галатасарай»
Учитывая текущую форму команд, «Галатасарай» является фаворитом матча. Команда показывает уверенную игру в атаке и стабильно забивает, в то время как «Антальяспор» имеет проблемы в обороне и нестабильную форму. Ожидается, что «Галатасарай» продолжит свою успешную серию и добьется победы.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.55
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Галатасарая» со счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарая» за 9.00.