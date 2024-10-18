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    • Прогноз на точный счет матча «Антальяспор» – «Галатасарай», Суперлига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Антальяспор» – «Галатасарай», Суперлига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Corendon Airlines Park» пройдет матч девятого тура турецкой Суперлиги между «Антальяспором» и «Галатасараем». «Галатасарай» возглавляет турнирную таблицу и планирует укрепить свои позиции, а «Антальяспор» стремится улучшить свою форму и выбраться из нижней части таблицы.

    «Антальяспор»

    «Антальяспор» занимает 14-е место с 8 очками после 8 туров и показывает нестабильные результаты. Лучший бомбардир команды – Брайан Самудио с 4 голами в 8 матчах. В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 10, что указывает на проблемы в обороне. В домашних матчах «Антальяспор» старается играть более уверенно, однако последние результаты показывают, что команде сложно поддерживать стабильность.

    Последние матчи «Антальяспора»:

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» уверенно лидирует в чемпионате, набрав 22 очка в 8 матчах. Команда не проигрывает в 9 последних матчах, забив больше всех в лиге – 24 гола. Дрис Мертенс является лучшим бомбардиром команды с 5 голами в 11 матчах. В последних пяти играх «Галатасарай» забил 12 голов и пропустил 7. Учитывая текущую форму и статистику, «Галатасарай» выглядит явным фаворитом предстоящего матча.

    Последние матчи «Галатасарая»:

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами «Галатасарай» уверенно доминирует, одержав победу в 4 последних встречах. В последний раз «Антальяспор» смог набрать очки против «Галатасарая» в 2022 году, когда команды сыграли вничью. Этот факт подчеркивает преимущество гостей и их психологическое превосходство в очных встречах.

    Последние встречи:

    • «Галатасарай» 2:1 «Антальяспор» (26.02.2024)
    • «Антальяспор» 0:2 «Галатасарай» (07.10.2023)
    • «Галатасарай» 2:1 «Антальяспор» (21.01.2023)
    • «Антальяспор» 0:1 «Галатасарай» (07.08.2022)

    Статистика

    «Антальяспор»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Галатасарай»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Антальяспор» – «Галатасарай»

    Учитывая текущую форму команд, «Галатасарай» является фаворитом матча. Команда показывает уверенную игру в атаке и стабильно забивает, в то время как «Антальяспор» имеет проблемы в обороне и нестабильную форму. Ожидается, что «Галатасарай» продолжит свою успешную серию и добьется победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Галатасарая» – коэффициент 1.55
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Галатасарая» за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Галатасарая» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарая» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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