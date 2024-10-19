19.10.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Антальяспор
Антальяспор
4-2-2-2
12
Пирич
77
Вурал
89
Сары
2
Талиссон
27
Йылмаз
6
Ракип
22
ван де Стрек
81
Самудио
25
Таунсенд
16
8
Ларссон
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
7
Салаи
4
Якобс
10
Мертенс
9
Икарди
89
Сары
20
20
89
Сары
6
Ракип
18
Калузиньски
18
Калузиньски
6
Ракип
25
Таунсенд
12
Дженепо
12
Дженепо
25
Таунсенд
27
Йылмаз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
27
Йылмаз
4
Якобс
10
Кутлу
10
Кутлу
4
Якобс
23
Айхан
53
Йилмаз
53
Йилмаз
23
Айхан
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
11
Акгюн
45
Осимхен
45
Осимхен
11
Акгюн
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
7
Офсайды
4
4
Количество передач
399
425
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Галатасарая», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Галатасарай»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»