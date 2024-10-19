Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Антальяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Антальяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 17:50
Антальяспор
19.10.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Галатасарай
10' М. Икарди 52' М. Икарди 90+2' В. Осимхен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
12
Кенан Пирич
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
81
Брайан Самудио
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-2-2
12
Пирич
77
Вурал
89
Сары
2
Талиссон
27
Йылмаз
6
Ракип
22
ван де Стрек
81
Самудио
25
Таунсенд
16
8
Ларссон
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
7
Салаи
4
Якобс
10
Мертенс
9
Икарди
89
Сары
20
20
89
Сары
6
Ракип
18
Калузиньски
18
Калузиньски
6
Ракип
25
Таунсенд
12
Дженепо
12
Дженепо
25
Таунсенд
27
Йылмаз
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
27
Йылмаз
4
Якобс
10
Кутлу
10
Кутлу
4
Якобс
23
Айхан
53
Йилмаз
53
Йилмаз
23
Айхан
10
Мертенс
22
Зиеш
22
Зиеш
10
Мертенс
11
Акгюн
45
Осимхен
45
Осимхен
11
Акгюн
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
2
4
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
7
Офсайды
4
4
Количество передач
399
425
Сейвы
5
4
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
0.33
2.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Галатасарая», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор»«Галатасарай»

«Антальяспор» – «Галатасарай» смотреть онлайн 19 октября

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Антальяспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+