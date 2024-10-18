19 октября 2024 года на стадионе «Ника» состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «Александрией» и «Ворсклой». Обе команды находятся на разных позициях в турнирной таблице, и их текущая форма будет играть ключевую роль в этом противостоянии.

«Александрия»

«Александрия» демонстрирует стабильные результаты, занимая 3-е место с 20 очками после 8 туров. Команда не проигрывает в 13 матчах подряд в Премьер-лиге, и в последних пяти играх забила 8 голов, пропустив только 3. Основная атакующая сила команды – Александр Филиппов, забивший 5 голов в 8 матчах. «Александрия» уверенно чувствует себя дома и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты.

Последние матчи «Александрии»:

«Ворскла»

«Ворскла» занимает 11-е место с 9 очками и не может выиграть в последних шести матчах Премьер-лиги. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в 4 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Ворскла» забила всего 3 гола, пропустив 8. Лучшему бомбардиру команды, Самсону Ономиго, удалось отличиться лишь дважды за 8 матчей. На выезде команда также не демонстрирует стабильности, что может сыграть против них в предстоящем матче.

Последние матчи «Ворсклы»:

Личные встречи

В последних матчах между этими командами «Александрия» имеет преимущество, выиграв три из пяти последних встреч. В марте 2024 года «Александрия» обыграла «Ворсклу» со счетом 1:0, а в апреле 2023 года – 3:0. В то же время, «Ворскла» также выигрывала у «Александрии» в недавнем прошлом, что показывает, что матч может быть напряженным.

Последние встречи:

«Александрия» 1:0 «Ворскла» (15.03.2024)

«Ворскла» 1:0 «Александрия» (02.09.2023)

«Александрия» 3:0 «Ворскла» (01.04.2023)

Статистика

«Александрия»

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Ворскла»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Александрия» – «Ворскла»

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Александрия» выглядит фаворитом, особенно на своем поле. «Ворскла» демонстрирует слабую игру в обороне и не может найти стабильность в атаке. «Александрия», в свою очередь, показывает хорошую домашнюю игру и имеет все шансы добиться успеха в этом матче. Ожидается, что «Александрия» сможет воспользоваться слабостями гостей и одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Александрии» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Александрии» со счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Александрии» за 6.50.