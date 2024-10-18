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    • Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Ворскла», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Александрия» – «Ворскла», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Ника» состоится матч десятого тура Премьер-лиги Украины между «Александрией» и «Ворсклой». Обе команды находятся на разных позициях в турнирной таблице, и их текущая форма будет играть ключевую роль в этом противостоянии.

    «Александрия»

    «Александрия» демонстрирует стабильные результаты, занимая 3-е место с 20 очками после 8 туров. Команда не проигрывает в 13 матчах подряд в Премьер-лиге, и в последних пяти играх забила 8 голов, пропустив только 3. Основная атакующая сила команды – Александр Филиппов, забивший 5 голов в 8 матчах. «Александрия» уверенно чувствует себя дома и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты.

    Последние матчи «Александрии»:

    «Ворскла»

    «Ворскла» занимает 11-е место с 9 очками и не может выиграть в последних шести матчах Премьер-лиги. Команда испытывает проблемы в обороне, пропуская в 4 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Ворскла» забила всего 3 гола, пропустив 8. Лучшему бомбардиру команды, Самсону Ономиго, удалось отличиться лишь дважды за 8 матчей. На выезде команда также не демонстрирует стабильности, что может сыграть против них в предстоящем матче.

    Последние матчи «Ворсклы»:

    Личные встречи

    В последних матчах между этими командами «Александрия» имеет преимущество, выиграв три из пяти последних встреч. В марте 2024 года «Александрия» обыграла «Ворсклу» со счетом 1:0, а в апреле 2023 года – 3:0. В то же время, «Ворскла» также выигрывала у «Александрии» в недавнем прошлом, что показывает, что матч может быть напряженным.

    Последние встречи:

    • «Александрия» 1:0 «Ворскла» (15.03.2024)
    • «Ворскла» 1:0 «Александрия» (02.09.2023)
    • «Александрия» 3:0 «Ворскла» (01.04.2023)

    Статистика

    «Александрия»

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Ворскла»

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 2 ничьи и 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Александрия» – «Ворскла»

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, «Александрия» выглядит фаворитом, особенно на своем поле. «Ворскла» демонстрирует слабую игру в обороне и не может найти стабильность в атаке. «Александрия», в свою очередь, показывает хорошую домашнюю игру и имеет все шансы добиться успеха в этом матче. Ожидается, что «Александрия» сможет воспользоваться слабостями гостей и одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Александрии» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Александрии» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Александрии» со счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Александрии» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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