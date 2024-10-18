Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Штутгарт», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бавария» – «Штутгарт», Бундеслига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на «Альянц Арене» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом». «Бавария» уверенно занимает первое место в турнирной таблице, но «Штутгарт», который находится на восьмой позиции, стремится продолжить свою серию без поражений и улучшить свои результаты в выездных матчах.

    «Бавария»

    После шести туров «Бавария» занимает первое место с 14 очками, имея 4 победы и лучшую разницу мячей в турнире (+13). В последних пяти матчах команда забила 18 голов, но также пропустила 7, что говорит о нестабильности обороны. Лидером атак является Харри Кейн с 10 голами в 9 матчах. «Бавария» показывает высокую результативность, забивая в каждом из 13 последних матчей Бундеслиги. Однако их недавняя ничья с «Айнтрахтом» (3:3) указывает на уязвимость в защите.

    Последние матчи «Баварии»:

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 8-е место с 9 очками, не проигрывая в последних пяти матчах Бундеслиги. Команда стабильно забивает – в 19 последних матчах Бундеслиги они неизменно поражают ворота соперника. В последних пяти играх «Штутгарт» забил 10 голов, но также пропустил 6, что подчеркивает проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Дениз Ундав, забивший 6 голов в 10 матчах. В последних четырех матчах «Штутгарт» играл вничью, что указывает на их способность удерживать равные исходы.

    Последние матчи «Штутгарта»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Бавария» доминирует, не проигрывая в 9 из 11 матчей против «Штутгарта». Последний раз «Штутгарт» выиграл у «Баварии» в мае 2024 года со счетом 3:1. Однако на своем поле «Бавария» обычно показывает уверенную игру против этого соперника.

    Последние встречи:

    • «Штутгарт» 3:1 «Бавария»
    • «Бавария» 3:0 «Штутгарт»
    • «Штутгарт» 1:2 «Бавария»

    Статистика

    «Бавария»

    • Забивает в среднем: 3.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 18 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Штутгарт»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 1 победа и 4 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Бавария» – «Штутгарт»

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, можно ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. «Бавария», обладая мощной атакой, постарается доминировать на поле, но «Штутгарт» вряд ли останется без гола, учитывая их стабильную результативность в последних матчах. Тем не менее, с учетом статистики и преимущества на домашнем стадионе, «Бавария» выглядит фаворитом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Баварии» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Баварии» с результатом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 