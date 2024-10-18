19 октября 2024 года на «Альянц Арене» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом». «Бавария» уверенно занимает первое место в турнирной таблице, но «Штутгарт», который находится на восьмой позиции, стремится продолжить свою серию без поражений и улучшить свои результаты в выездных матчах.
«Бавария»
После шести туров «Бавария» занимает первое место с 14 очками, имея 4 победы и лучшую разницу мячей в турнире (+13). В последних пяти матчах команда забила 18 голов, но также пропустила 7, что говорит о нестабильности обороны. Лидером атак является Харри Кейн с 10 голами в 9 матчах. «Бавария» показывает высокую результативность, забивая в каждом из 13 последних матчей Бундеслиги. Однако их недавняя ничья с «Айнтрахтом» (3:3) указывает на уязвимость в защите.
Последние матчи «Баварии»:
- «Айнтрахт» Ф 3:3 «Бавария»
- «Астон Вилла» 1:0 «Бавария» (Лига чемпионов)
- «Бавария» 1:1 «Байер»
- «Вердер» 0:5 «Бавария»
- «Бавария» 9:2 «Динамо Загреб» (Лига чемпионов)
«Штутгарт»
«Штутгарт» занимает 8-е место с 9 очками, не проигрывая в последних пяти матчах Бундеслиги. Команда стабильно забивает – в 19 последних матчах Бундеслиги они неизменно поражают ворота соперника. В последних пяти играх «Штутгарт» забил 10 голов, но также пропустил 6, что подчеркивает проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Дениз Ундав, забивший 6 голов в 10 матчах. В последних четырех матчах «Штутгарт» играл вничью, что указывает на их способность удерживать равные исходы.
Последние матчи «Штутгарта»:
- «Ульм» 1:1 «Штутгарт» (товарищеский матч)
- «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм»
- «Штутгарт» 1:1 «Спарта Прага» (Лига чемпионов)
- «Вольфсбург» 2:2 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 5:1 «Боруссия Д»
Личные встречи
В последних встречах «Бавария» доминирует, не проигрывая в 9 из 11 матчей против «Штутгарта». Последний раз «Штутгарт» выиграл у «Баварии» в мае 2024 года со счетом 3:1. Однако на своем поле «Бавария» обычно показывает уверенную игру против этого соперника.
Последние встречи:
- «Штутгарт» 3:1 «Бавария»
- «Бавария» 3:0 «Штутгарт»
- «Штутгарт» 1:2 «Бавария»
Статистика
«Бавария»
- Забивает в среднем: 3.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 18 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
«Штутгарт»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 1 победа и 4 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Бавария» – «Штутгарт»
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, можно ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. «Бавария», обладая мощной атакой, постарается доминировать на поле, но «Штутгарт» вряд ли останется без гола, учитывая их стабильную результативность в последних матчах. Тем не менее, с учетом статистики и преимущества на домашнем стадионе, «Бавария» выглядит фаворитом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Баварии» – коэффициент 1.50
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Баварии» с результатом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 9.00.