19 октября 2024 года на «Альянц Арене» состоится матч седьмого тура Бундеслиги между «Баварией» и «Штутгартом». «Бавария» уверенно занимает первое место в турнирной таблице, но «Штутгарт», который находится на восьмой позиции, стремится продолжить свою серию без поражений и улучшить свои результаты в выездных матчах.

«Бавария»

После шести туров «Бавария» занимает первое место с 14 очками, имея 4 победы и лучшую разницу мячей в турнире (+13). В последних пяти матчах команда забила 18 голов, но также пропустила 7, что говорит о нестабильности обороны. Лидером атак является Харри Кейн с 10 голами в 9 матчах. «Бавария» показывает высокую результативность, забивая в каждом из 13 последних матчей Бундеслиги. Однако их недавняя ничья с «Айнтрахтом» (3:3) указывает на уязвимость в защите.

Последние матчи «Баварии»:

«Штутгарт»

«Штутгарт» занимает 8-е место с 9 очками, не проигрывая в последних пяти матчах Бундеслиги. Команда стабильно забивает – в 19 последних матчах Бундеслиги они неизменно поражают ворота соперника. В последних пяти играх «Штутгарт» забил 10 голов, но также пропустил 6, что подчеркивает проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Дениз Ундав, забивший 6 голов в 10 матчах. В последних четырех матчах «Штутгарт» играл вничью, что указывает на их способность удерживать равные исходы.

Последние матчи «Штутгарта»:

Личные встречи

В последних встречах «Бавария» доминирует, не проигрывая в 9 из 11 матчей против «Штутгарта». Последний раз «Штутгарт» выиграл у «Баварии» в мае 2024 года со счетом 3:1. Однако на своем поле «Бавария» обычно показывает уверенную игру против этого соперника.

Последние встречи:

Статистика

«Бавария»

Забивает в среднем: 3.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 18 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Штутгарт»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа и 4 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Бавария» – «Штутгарт»

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, можно ожидать результативную игру с голами с обеих сторон. «Бавария», обладая мощной атакой, постарается доминировать на поле, но «Штутгарт» вряд ли останется без гола, учитывая их стабильную результативность в последних матчах. Тем не менее, с учетом статистики и преимущества на домашнем стадионе, «Бавария» выглядит фаворитом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Баварии» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Баварии» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

С учетом анализа и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом видится победа «Баварии» с результатом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Баварии» за 9.00.