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  • «Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 18:20
Бавария
19.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Штутгарт
57' Г. Кейн 60' Г. Кейн 80' Г. Кейн 89' К. Коман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
45
Александар Павлович
ОП
17
Майкл Олисе
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
91
Анри Чейз
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
13
Мюллер
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Руо
32
Ридер
26
Ундав
18
Левелинг
9
Демирович
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
4
Вагноман
91
Чейз
91
Чейз
4
Вагноман
9
Демирович
20
Мийо
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
26
Ундав
19
Туре
19
Туре
26
Ундав
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
6
10
Офсайды
2
2
Количество передач
695
353
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Штутгарта», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария»«Штутгарт»

«Бавария» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Штутгарт Бавария
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