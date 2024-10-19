19.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Бавария
Бавария
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
22
Геррейру
6
Киммих
45
Павлович
17
Олисе
7
Гнабри
9
Кейн
13
Мюллер
3-3-1-3
1
Нюбель
24
Хабот
3
Хендрикс
16
Каразор
4
Вагноман
6
Штиллер
24
Руо
32
Ридер
26
Ундав
18
Левелинг
9
Демирович
45
Павлович
36
Палинья
36
Палинья
45
Павлович
22
Геррейру
27
Лаймер
27
Лаймер
22
Геррейру
2
Упамекано
27
Горецка
27
Горецка
2
Упамекано
7
Гнабри
21
Коман
21
Коман
7
Гнабри
17
Олисе
10
Сане
10
Сане
17
Олисе
3
Хендрикс
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Хендрикс
4
Вагноман
91
Чейз
91
Чейз
4
Вагноман
9
Демирович
20
Мийо
20
Мийо
9
Демирович
18
Левелинг
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
18
Левелинг
26
Ундав
19
Туре
19
Туре
26
Ундав
Остались в запасе
Бавария
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
39
Адам Азну
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
11
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Бавария - Штутгарт
2
Всего ударов по воротам
22
4
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
6
10
Офсайды
2
2
Количество передач
695
353
Сейвы
1
6
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
16
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
3.27
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» против «Штутгарта», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Штутгарт»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»