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    • Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Удинезе», Серия А, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Милан» – «Удинезе», Серия А, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Сан-Сиро» в Милане пройдет матч 8-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Удинезе». Обе команды стремятся закрепиться в верхней половине таблицы и продолжить борьбу за еврокубковые места.

    «Милан»

    «Милан» после 7 туров занимает 6-е место с 11 очками. Команда показывает нестабильную игру, особенно в обороне. В последних 5 играх «Милан» забил 7 голов и пропустил столько же. Основной атакующей силой является Кристиан Пулишич, который забил 6 голов в 9 матчах. Несмотря на поражения в последних играх, «Милан» обладает хорошей статистикой на домашнем поле, где редко уступает. В 11 последних матчах Серии А команда обязательно забивает.

    Последние матчи «Милана»:

    «Удинезе»

    «Удинезе» после 7 туров занимает 5-е место с 13 очками. Команда показывает неплохую игру в атаке, забив 9 голов в последних 5 играх. Лоренцо Лукка является лучшим бомбардиром команды с 5 голами в 9 матчах. Однако оборона команды нестабильна, и «Удинезе» пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних матчах. Тем не менее, «Удинезе» сохраняет боевой настрой и регулярно забивает в последних встречах.

    Последние матчи «Удинезе»:

    Личные встречи

    «Милан» и «Удинезе» встречались несколько раз за последние годы. В последних 8 домашних матчах против «Удинезе» «Милан» не проигрывал в 6 случаях. При этом обе команды активно забивают в этих противостояниях. «Удинезе» забивает в 11 последних матчах против «Милана», что показывает, что команда из Удине способна создавать опасные моменты.

    Последние встречи:

    • «Удинезе» 2:3 «Милан» (2024)
    • «Милан» 0:1 «Удинезе» (2023)
    • «Удинезе» 3:1 «Милан» (2023)

    Статистика

    «Милан»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Удинезе»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 2 победы, 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Милан» – «Удинезе»

    Обе команды демонстрируют атакующую игру, но имеют проблемы в обороне. «Милан» будет стараться использовать фактор домашнего поля и атаковать, в то время как «Удинезе» постарается поймать соперника на контратаках. Учитывая, что обе команды забивают и пропускают регулярно, ожидается результативный матч.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Милана» – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму команд и их результаты в последних матчах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Милана» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Милана» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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