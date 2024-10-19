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  • «Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 17:50
Милан
19.10.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
13' С. Чуквуэзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
24
Яка Бийол
(К) ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
95
Исаак Туре
ЦЗ
25
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
17
Iker Bravo
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
30
Mattia Liberali
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Удинезе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
70
Руй Модешту
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
42
Терраччано
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Мората
19
Окафор
3-3-2-2
40
Окойе
24
Бийол
27
Кабаселе
95
Туре
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
33
Земура
6
Саррага
4
Ловрич
20
Лукка
17
21
Чуквуэзе
23
Томори
23
Томори
21
Чуквуэзе
Абрахам
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
Абрахам
19
Окафор
80
Муса
80
Муса
19
Окафор
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
25
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
25
Эхизибуе
6
Саррага
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
6
Саррага
4
Ловрич
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Ловрич
17
9
Дэвис
9
Дэвис
17
8
Карлстрем
20
Бреннер
20
Бреннер
8
Карлстрем
Остались в запасе
Милан
Удинезе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
30
Mattia Liberali
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
30
Mattia Liberali
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Милан - Удинезе
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
3
14
Офсайды
3
3
Количество передач
335
411
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.53

Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Удинезе», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Удинезе»

«Милан» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Удинезе Милан
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