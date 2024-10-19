19.10.2024, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Милан
Милан
4-2-2-2
16
Меньян
22
Эмерсон
12
Тиав
31
Павлович
42
Терраччано
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Мората
19
Окафор
3-3-2-2
40
Окойе
24
Бийол
27
Кабаселе
95
Туре
25
Эхизибуе
8
Карлстрем
33
Земура
6
Саррага
4
Ловрич
20
Лукка
17
21
Чуквуэзе
23
Томори
23
Томори
21
Чуквуэзе
Абрахам
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
Абрахам
19
Окафор
80
Муса
80
Муса
19
Окафор
21
Мората
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Мората
25
Эхизибуе
11
Камара
11
Камара
25
Эхизибуе
6
Саррага
32
Эккеленкамп
32
Эккеленкамп
6
Саррага
4
Ловрич
22
Пайеро
22
Пайеро
4
Ловрич
17
9
Дэвис
9
Дэвис
17
8
Карлстрем
20
Бреннер
20
Бреннер
8
Карлстрем
Остались в запасе
Милан
Удинезе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
30
Mattia Liberali
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Mattia Liberali
ЦФ
30
Mattia Liberali
ЦФ
Остались в запасе
90
Рэзван Сава
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
17
Лаутаро Джаннетти
ЦЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
16
Matteo Palma
ЦЗ
70
Руй Модешту
ЦФ
22
Damián Pizarro
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Милан - Удинезе
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
3
14
Офсайды
3
3
Количество передач
335
411
Сейвы
1
4
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
0
6
xG (ожидаемые голы)
1.02
0.53
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Удинезе», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Удинезе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»