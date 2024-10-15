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    • Долг «Барселоны» вырос до 2,5 миллиарда: «Худшая ситуация в нашей истории»

    Долг «Барселоны» вырос до 2,5 миллиарда: «Худшая ситуация в нашей истории»

    Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что при нынешнем руководстве финансовое положение клуба только ухудшается.

    «У Лапорты тот же стиль, что и у Бартомеу – неумение управлять и лживые отчеты. Они нас откровенно обманывают.

    За последние четыре года мы потратили на 1,041 миллиарда [евро] больше, чем заработали. Очевидно, такие затраты – это отчасти наследие Бартомеу с точки зрения зарплат и других обстоятельств. Но наши доходы намного ниже, чем во времена Бартомеу.

    Лапорта набрал кредитов. Раньше у нас был долг в 1,15 миллиарда, а сейчас уже 1,3 млрд. С учетом Espai Barça мы уже задолжали 2,484 миллиарда.

    Мы пренебрегаем законами, потому что наши долги более чем в два раза больше бюджета. Отсюда и всем известные рычаги, позволяющие заткнуть эту дыру.

    Если мы говорим о Бартомеу, то остается лишь посмеяться над Лапортой. Мы находимся в худшем положении, чем когда-либо в истории», – сказал Фонт.

    • Лапорта вернулся на пост президента «Барсы» в 2021 году.
    • Каталонцы лидируют в этом сезоне Примеры с 24 очками в 9 турах.

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    Источник: AS

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    Комментарии (2)
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    sochi-2013
    1729001953
    я о этом еще в 22-ом году предупреждал
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    Spartak_forv@
    1729002766
    Хави вернёт айпад,айфон и дела в гору пойдут
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