Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Бразилия – Перу, Квалификация ЧМ, 16 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Бразилия – Перу, Квалификация ЧМ, 16 октября 2024 года

    16 октября 2024 года на Национальном стадионе Бразилии состоится матч 10 тура Квалификации чемпионата мира Южной Америки между сборными Бразилии и Перу. Бразилия стремится закрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы, в то время как Перу продолжает борьбу за выход из кризиса в нынешнем турнире.

    Бразилия

    Бразилия занимает 4 место в турнирной таблице с 13 очками после 9 туров. В последних пяти матчах команда одержала важную победу над Чили (2:1), укрепив свои позиции. Родриго, забивший 5 голов в 21 матче, остается главной угрозой в атаке. Бразилия забила 4 гола в последних пяти играх, пропустив всего 3. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, что подчеркивает их силу на своем поле.

    Перу

    Перу находится на 9 месте с 6 очками после 9 туров. Команда выиграла последнюю встречу против Уругвая со счетом 1:0, но в целом их результаты оставляют желать лучшего. Перу забивает лишь 2 гола в последних 5 матчах, что указывает на слабую результативность. В то же время, их оборона пропустила 5 голов за тот же период, что указывает на проблемы в защите. Мигель Араухо – лучший бомбардир команды с 1 голом в 9 матчах.

    Личные встречи

    Бразилия имеет абсолютное преимущество в личных встречах с Перу. В последних пяти матчах между этими командами бразильцы неизменно побеждали. Последняя встреча в сентябре 2023 года завершилась победой Бразилии 1:0. Перу не может преодолеть мощь бразильцев уже несколько лет, особенно на выезде, где они проиграли 3 последних выездных матча.

    Последние встречи:

    • Перу 0:1 Бразилия (2023)
    • Бразилия 2:0 Перу (2021)
    • Бразилия 1:0 Перу (2021)
    • Бразилия 4:0 Перу (2021)

    Статистика

    Бразилия

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

    Перу

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • Проигрывает в 3 последних выездных матчах

    Прогноз на матч Бразилия – Перу

    Бразилия, играя на своем поле, явно выглядит фаворитом этого матча. Перу продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в защите, и маловероятно, что им удастся навязать борьбу сильному сопернику. Учитывая успешные выступления Бразилии против Перу в последних матчах, можно ожидать очередную победу хозяев с минимальным количеством голов.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Бразилии с форой (-1) – коэффициент 1.90
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа Бразилии с форой (-1) за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих показателей команд наиболее вероятным исходом является победа Бразилии 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу Бразилии за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 