16 октября 2024 года на Национальном стадионе Бразилии состоится матч 10 тура Квалификации чемпионата мира Южной Америки между сборными Бразилии и Перу. Бразилия стремится закрепить свои позиции в верхней части турнирной таблицы, в то время как Перу продолжает борьбу за выход из кризиса в нынешнем турнире.

Бразилия

Бразилия занимает 4 место в турнирной таблице с 13 очками после 9 туров. В последних пяти матчах команда одержала важную победу над Чили (2:1), укрепив свои позиции. Родриго, забивший 5 голов в 21 матче, остается главной угрозой в атаке. Бразилия забила 4 гола в последних пяти играх, пропустив всего 3. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей, что подчеркивает их силу на своем поле.

Перу

Перу находится на 9 месте с 6 очками после 9 туров. Команда выиграла последнюю встречу против Уругвая со счетом 1:0, но в целом их результаты оставляют желать лучшего. Перу забивает лишь 2 гола в последних 5 матчах, что указывает на слабую результативность. В то же время, их оборона пропустила 5 голов за тот же период, что указывает на проблемы в защите. Мигель Араухо – лучший бомбардир команды с 1 голом в 9 матчах.

Личные встречи

Бразилия имеет абсолютное преимущество в личных встречах с Перу. В последних пяти матчах между этими командами бразильцы неизменно побеждали. Последняя встреча в сентябре 2023 года завершилась победой Бразилии 1:0. Перу не может преодолеть мощь бразильцев уже несколько лет, особенно на выезде, где они проиграли 3 последних выездных матча.

Последние встречи:

Перу 0:1 Бразилия (2023)

Бразилия 2:0 Перу (2021)

Бразилия 1:0 Перу (2021)

Бразилия 4:0 Перу (2021)

Статистика

Бразилия

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Перу

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Проигрывает в 3 последних выездных матчах

Прогноз на матч Бразилия – Перу

Бразилия, играя на своем поле, явно выглядит фаворитом этого матча. Перу продолжает испытывать проблемы как в атаке, так и в защите, и маловероятно, что им удастся навязать борьбу сильному сопернику. Учитывая успешные выступления Бразилии против Перу в последних матчах, можно ожидать очередную победу хозяев с минимальным количеством голов.

Рекомендации для ставок:

Победа Бразилии с форой (-1) – коэффициент 1.90

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа Бразилии с форой (-1) за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей команд наиболее вероятным исходом является победа Бразилии 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу Бразилии за коэффициент 6.00.