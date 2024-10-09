10 октября 2024 года на стадионе «Зимбру» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Молдовы и Андорры. Оба коллектива находятся на разных этапах развития, и этот матч станет возможностью для Молдовы продолжить победную серию, а для Андорры – попытаться прервать череду поражений.
Молдавия
Сборная Молдовы находится в хорошей форме, победив в четырех последних матчах Лиги наций. Команда регулярно забивает – в последних пяти играх на счету молдаван десять голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, которые привели к шести пропущенным мячам в последних пяти матчах, атака Молдовы выглядит уверенно и способна создавать голевые моменты. В прошлом туре Молдавия одержала победу над Мальтой со счетом 2:0, демонстрируя стабильность в игре.
Последние матчи Молдовы:
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Молдавия 2:0 Мальта
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Молдавия 1:0 Сан-Марино (товарищеский матч)
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Молдавия 0:4 Украина (товарищеский матч)
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Молдавия 3:2 Кипр (товарищеский матч)
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Каймановы острова 0:4 Молдавия (товарищеский матч)
Андорра
Сборная Андорры переживает тяжелый период, проиграв пять последних матчей подряд. В атаке команда испытывает серьезные трудности – в последних пяти играх они не забили ни одного гола. Оборона также оставляет желать лучшего: в этих же пяти матчах Андорра пропустила десять голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. В прошлом туре Лиги наций Андорра уступила Мальте со счетом 0:1, что лишь подчеркнуло текущие проблемы команды.
Последние матчи Андорры:
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Андорра 0:1 Мальта
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Гибралтар 1:0 Андорра (товарищеский матч)
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Северная Ирландия 2:0 Андорра (товарищеский матч)
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Испания 5:0 Андорра (товарищеский матч)
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Боливия 1:0 Андорра (товарищеский матч)
Личные встречи
В последних восьми матчах между Молдовой и Андоррой небольшое преимущество на стороне Молдовы – молдаване не проигрывают в семи из этих восьми игр. Последняя встреча между командами, состоявшаяся в июне 2022 года, завершилась победой Молдовы со счетом 2:1, что подтверждает их превосходство в личных противостояниях.
Последние матчи личных встреч:
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Молдавия 2:1 Андорра (14 июня 2022)
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Андорра 0:0 Молдавия (6 июня 2022)
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Андорра 1:0 Молдавия (11 октября 2019)
Статистика
Молдавия:
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Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
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Последние 5 матчей: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение
Андорра:
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Забивает в среднем: 0.00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
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Последние 5 матчей: 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений
Прогноз на матч Молдавия – Андорра
Учитывая текущую форму команд и статистику, Молдавия выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Сборная Андорры испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что дает Молдове отличную возможность продолжить свою победную серию. Ожидается, что хозяева поля смогут одержать уверенную победу, используя свои сильные стороны в атаке и слабости соперника в обороне.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Молдовы – коэффициент 1.40
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Андорра не забьет – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа Молдовы за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Молдовы со счетом 3:0.
Рекомендация: 3:0 в пользу Молдовы за коэффициент 8.00.