Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Молдавия – Андорра, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «Зимбру» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Молдовы и Андорры. Оба коллектива находятся на разных этапах развития, и этот матч станет возможностью для Молдовы продолжить победную серию, а для Андорры – попытаться прервать череду поражений.

    Молдавия

    Сборная Молдовы находится в хорошей форме, победив в четырех последних матчах Лиги наций. Команда регулярно забивает – в последних пяти играх на счету молдаван десять голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, которые привели к шести пропущенным мячам в последних пяти матчах, атака Молдовы выглядит уверенно и способна создавать голевые моменты. В прошлом туре Молдавия одержала победу над Мальтой со счетом 2:0, демонстрируя стабильность в игре.

    Последние матчи Молдовы:

    • Молдавия 2:0 Мальта

    • Молдавия 1:0 Сан-Марино (товарищеский матч)

    • Молдавия 0:4 Украина (товарищеский матч)

    • Молдавия 3:2 Кипр (товарищеский матч)

    • Каймановы острова 0:4 Молдавия (товарищеский матч)

    Андорра

    Сборная Андорры переживает тяжелый период, проиграв пять последних матчей подряд. В атаке команда испытывает серьезные трудности – в последних пяти играх они не забили ни одного гола. Оборона также оставляет желать лучшего: в этих же пяти матчах Андорра пропустила десять голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. В прошлом туре Лиги наций Андорра уступила Мальте со счетом 0:1, что лишь подчеркнуло текущие проблемы команды.

    Последние матчи Андорры:

    • Андорра 0:1 Мальта

    • Гибралтар 1:0 Андорра (товарищеский матч)

    • Северная Ирландия 2:0 Андорра (товарищеский матч)

    • Испания 5:0 Андорра (товарищеский матч)

    • Боливия 1:0 Андорра (товарищеский матч)

    Личные встречи

    В последних восьми матчах между Молдовой и Андоррой небольшое преимущество на стороне Молдовы – молдаване не проигрывают в семи из этих восьми игр. Последняя встреча между командами, состоявшаяся в июне 2022 года, завершилась победой Молдовы со счетом 2:1, что подтверждает их превосходство в личных противостояниях.

    Последние матчи личных встреч:

    • Молдавия 2:1 Андорра (14 июня 2022)

    • Андорра 0:0 Молдавия (6 июня 2022)

    • Андорра 1:0 Молдавия (11 октября 2019)

    Статистика

    Молдавия:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение

    Андорра:

    • Забивает в среднем: 0.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений

    Прогноз на матч Молдавия – Андорра

    Учитывая текущую форму команд и статистику, Молдавия выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Сборная Андорры испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что дает Молдове отличную возможность продолжить свою победную серию. Ожидается, что хозяева поля смогут одержать уверенную победу, используя свои сильные стороны в атаке и слабости соперника в обороне.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Молдовы – коэффициент 1.40

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Андорра не забьет – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа Молдовы за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Молдовы со счетом 3:0.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Молдовы за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+