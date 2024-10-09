10 октября 2024 года на стадионе «Зимбру» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Молдовы и Андорры. Оба коллектива находятся на разных этапах развития, и этот матч станет возможностью для Молдовы продолжить победную серию, а для Андорры – попытаться прервать череду поражений.

Молдавия

Сборная Молдовы находится в хорошей форме, победив в четырех последних матчах Лиги наций. Команда регулярно забивает – в последних пяти играх на счету молдаван десять голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. Несмотря на некоторые проблемы в обороне, которые привели к шести пропущенным мячам в последних пяти матчах, атака Молдовы выглядит уверенно и способна создавать голевые моменты. В прошлом туре Молдавия одержала победу над Мальтой со счетом 2:0, демонстрируя стабильность в игре.

Последние матчи Молдовы:

Молдавия 2:0 Мальта

Молдавия 1:0 Сан-Марино (товарищеский матч)

Молдавия 0:4 Украина (товарищеский матч)

Молдавия 3:2 Кипр (товарищеский матч)

Каймановы острова 0:4 Молдавия (товарищеский матч)

Андорра

Сборная Андорры переживает тяжелый период, проиграв пять последних матчей подряд. В атаке команда испытывает серьезные трудности – в последних пяти играх они не забили ни одного гола. Оборона также оставляет желать лучшего: в этих же пяти матчах Андорра пропустила десять голов, что составляет в среднем 2.00 гола за игру. В прошлом туре Лиги наций Андорра уступила Мальте со счетом 0:1, что лишь подчеркнуло текущие проблемы команды.

Последние матчи Андорры:

Андорра 0:1 Мальта

Гибралтар 1:0 Андорра (товарищеский матч)

Северная Ирландия 2:0 Андорра (товарищеский матч)

Испания 5:0 Андорра (товарищеский матч)

Боливия 1:0 Андорра (товарищеский матч)

Личные встречи

В последних восьми матчах между Молдовой и Андоррой небольшое преимущество на стороне Молдовы – молдаване не проигрывают в семи из этих восьми игр. Последняя встреча между командами, состоявшаяся в июне 2022 года, завершилась победой Молдовы со счетом 2:1, что подтверждает их превосходство в личных противостояниях.

Последние матчи личных встреч:

Молдавия 2:1 Андорра (14 июня 2022)

Андорра 0:0 Молдавия (6 июня 2022)

Андорра 1:0 Молдавия (11 октября 2019)

Статистика

Молдавия:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Последние 5 матчей: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение

Андорра:

Забивает в среднем: 0.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Последние 5 матчей: 0 побед, 0 ничьих, 5 поражений

Прогноз на матч Молдавия – Андорра

Учитывая текущую форму команд и статистику, Молдавия выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Сборная Андорры испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне, что дает Молдове отличную возможность продолжить свою победную серию. Ожидается, что хозяева поля смогут одержать уверенную победу, используя свои сильные стороны в атаке и слабости соперника в обороне.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Молдовы – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Андорра не забьет – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа Молдовы за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Молдовы со счетом 3:0.

Рекомендация: 3:0 в пользу Молдовы за коэффициент 8.00.