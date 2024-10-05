6 октября 2024 года на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум» состоится матч 8-го тура Суперлиги Турции, в котором «Галатасарай» примет «Аланьяспор». Лидер чемпионата постарается укрепить свои позиции, а гости попробуют продлить свою успешную серию в обороне.

«Галатасарай»

«Галатасарай» демонстрирует уверенную игру на старте сезона и после 7 туров возглавляет таблицу чемпионата. Команда набрала 19 очков и имеет лучшую разницу мячей – 23 забитых и 8 пропущенных голов. В прошлом туре «Галатасарай» неожиданно сыграл вничью с «Касымпашей» (3:3), несмотря на то, что дважды выходил вперед. Лидер команды – Миши Батшуайи, который забил 5 голов в 9 матчах. В последних встречах коллектив показывает высокую результативность, но также допускает ошибки в обороне, что может стать слабым звеном в предстоящей игре.

Последние матчи «Галатасарая»:

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» занимает 9-е место в чемпионате с 9 очками после 7 туров. Команда не проигрывает в последних 3 матчах и при этом не пропустила ни одного гола, что свидетельствует о хорошей организации обороны. В предыдущем туре «Аланьяспор» обыграл «Ризеспор» (1:0) благодаря голу Хван Ый Чжо. Основной проблемой остается слабая атака: за последние 5 матчей команда забила всего 4 гола. Это может стать решающим фактором в предстоящем матче против сильного соперника.

Последние матчи «Аланьяспора»:

Личные встречи

«Галатасарай» доминирует в личных встречах: в последних 5 матчах «львы» неизменно побеждали, причем с крупным счетом. В предыдущем сезоне «Галатасарай» дважды разгромил «Аланьяспор» (4:0 и 4:0), что говорит о явном преимуществе. Однако в последних двух встречах на своем поле «Аланьяспор» сумел дважды сыграть вничью, что указывает на возможность сопротивления.

Статистика

«Галатасарай»

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

«Аланьяспор»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Галатасарай» – «Аланьяспор»

«Галатасарай» подходит к этой встрече в качестве фаворита. Команда обладает мощной атакой и должна использовать свой атакующий потенциал на домашнем стадионе. Учитывая слабую результативность «Аланьяспора», «Галатасарай» имеет все шансы на уверенную победу. Однако оборона хозяев также не безупречна, что может дать гостям шанс на гол в контратаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарая» с форой (-1) – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Галатасарая» с форой (-1) за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и слабой результативности гостей, наиболее вероятным исходом видится уверенная победа хозяев поля. «Галатасарай» будет доминировать и способен забить несколько голов.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Галатасарая» за 8.00.