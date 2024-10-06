06.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
9
Икарди
10
Мертенс
4-3-1-2
1
Ташкыран
5
Алити
29
Балковец
94
Хадергьонай
3
Лима
45
Аугушту
25
Ричард
88
Эздемир
42
Макута
16
Кордова
7
Караджа
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
11
Акгюн
26
Демирбай
26
Демирбай
11
Акгюн
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
88
Эздемир
9
Лопеш
9
Лопеш
88
Эздемир
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
16
Кордова
19
Дурсун
19
Дурсун
16
Кордова
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
7
Bera Ceken
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
7
Bera Ceken
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
2
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
7
Офсайды
2
4
Количество передач
467
386
Сейвы
0
8
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.49
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Аланьяспора», 8-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Аланьяспор»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»