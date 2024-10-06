Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 17:50
Галатасарай
06.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Аланьяспор
28' Ю. Акгюн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
45
Лойде Аугушту
ПАЗ
25
Ричард
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
42
Гай Макута
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К) ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Аланьяспор
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Николя Жанвье
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Bera Ceken
ЦФ
3-1-2-2-2
16
Муслера
23
Айхан
42
Бартакжи
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
11
Акгюн
53
Йилмаз
4
Якобс
9
Икарди
10
Мертенс
4-3-1-2
1
Ташкыран
5
Алити
29
Балковец
94
Хадергьонай
3
Лима
45
Аугушту
25
Ричард
88
Эздемир
42
Макута
16
Кордова
7
Караджа
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
11
Акгюн
26
Демирбай
26
Демирбай
11
Акгюн
10
Мертенс
7
Салаи
7
Салаи
10
Мертенс
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
88
Эздемир
9
Лопеш
9
Лопеш
88
Эздемир
7
Караджа
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Караджа
16
Кордова
19
Дурсун
19
Дурсун
16
Кордова
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
7
Bera Ceken
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
23
Mert Furkan Bayram
ВР
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
70
Juan Christian
ЦФ
7
Bera Ceken
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Фатих Текке
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
2
3
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
15
7
Офсайды
2
4
Количество передач
467
386
Сейвы
0
8
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.31
0.49

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Аланьяспора», 8-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Аланьяспор»

«Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Аланьяспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
9
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+