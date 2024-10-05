6 октября 2024 года на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского пройдет матч 9-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Динамо» Киев примет «Кривбасс». Обе команды имеют свои задачи на сезон, и встреча обещает быть напряженной, учитывая текущие позиции в турнирной таблице.

«Динамо» Киев

«Динамо» Киев лидирует в чемпионате с 19 очками после 7 туров и демонстрирует стабильную игру в национальном первенстве. Команда идет без поражений в последних 9 матчах Премьер-лиги, что подчеркивает их уверенность в своих силах. Однако в последних матчах Лиги Европы «Динамо» выглядело нестабильно, уступив «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайму» (0:2). Основные проблемы связаны с обороной, которая периодически допускает ошибки. В рамках Премьер-лиги, «Динамо» играет надежнее и редко теряет очки в матчах с середняками.

Последние матчи «Динамо» Киев:

«Кривбасс»

«Кривбасс» занимает 8-е место с 11 очками после 7 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, особенно в атаке, где забито всего 3 гола за последние 5 матчей. На выезде «Кривбасс» играет от обороны и редко создает опасные моменты. В последней игре команда уступила «Александрии» (0:1), что стало третьим поражением в текущем сезоне. Основные проблемы у «Кривбасса» – низкая реализация моментов и слабая игра в центре поля. Тем не менее, команда способна навязать борьбу, если соперник недооценит их потенциал.

Последние матчи «Кривбасса»:

Личные встречи

«Динамо» и «Кривбасс» встречались 4 раза за последние два сезона, и во всех случаях победу одержали киевляне. В предыдущих матчах «Динамо» доминировало как на своем поле, так и в гостях. В последней встрече, которая состоялась в мае 2024 года, «Динамо» победило с комфортным счетом 3:1, что подчеркивает их уверенность в играх против этого соперника.

Статистика

«Динамо» Киев

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

«Кривбасс»

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Кривбасс»

«Динамо» Киев является очевидным фаворитом этого противостояния. Киевляне лучше играют в атаке и имеют более качественный подбор исполнителей. «Кривбасс» же, вероятно, выберет оборонительную тактику и постарается закрыть зоны, чтобы не позволить хозяевам развить свои атаки. Однако учитывая текущую форму и уверенность «Динамо» на домашнем поле, команда должна уверенно взять три очка.

Рекомендации для ставок:

Победа «Динамо» – коэффициент 1.45

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.45.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих показателей и результативности обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа хозяев. «Динамо» сможет использовать свое преимущество в классе, но вряд ли будет стремиться к разгромному результату.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» за 6.50.