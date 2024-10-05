6 октября 2024 года на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского пройдет матч 9-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Динамо» Киев примет «Кривбасс». Обе команды имеют свои задачи на сезон, и встреча обещает быть напряженной, учитывая текущие позиции в турнирной таблице.
«Динамо» Киев
«Динамо» Киев лидирует в чемпионате с 19 очками после 7 туров и демонстрирует стабильную игру в национальном первенстве. Команда идет без поражений в последних 9 матчах Премьер-лиги, что подчеркивает их уверенность в своих силах. Однако в последних матчах Лиги Европы «Динамо» выглядело нестабильно, уступив «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайму» (0:2). Основные проблемы связаны с обороной, которая периодически допускает ошибки. В рамках Премьер-лиги, «Динамо» играет надежнее и редко теряет очки в матчах с середняками.
Последние матчи «Динамо» Киев:
- «Хоффенхайм» 2:0 «Динамо»
- «Левый берег» 0:3 «Динамо»
- «Динамо» 0:3 «Лацио»
- «Динамо» 0:0 «Рух»
- «Динамо» 3:1 «Ворскла»
«Кривбасс»
«Кривбасс» занимает 8-е место с 11 очками после 7 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, особенно в атаке, где забито всего 3 гола за последние 5 матчей. На выезде «Кривбасс» играет от обороны и редко создает опасные моменты. В последней игре команда уступила «Александрии» (0:1), что стало третьим поражением в текущем сезоне. Основные проблемы у «Кривбасса» – низкая реализация моментов и слабая игра в центре поля. Тем не менее, команда способна навязать борьбу, если соперник недооценит их потенциал.
Последние матчи «Кривбасса»:
- «Кривбасс» 0:1 «Александрия»
- «Кривбасс» 1:1 «Ворскла»
- «Левый берег» 0:1 «Кривбасс»
- «Бетис» 3:0 «Кривбасс»
- «Кривбасс» 1:1 «Ингулец»
Личные встречи
«Динамо» и «Кривбасс» встречались 4 раза за последние два сезона, и во всех случаях победу одержали киевляне. В предыдущих матчах «Динамо» доминировало как на своем поле, так и в гостях. В последней встрече, которая состоялась в мае 2024 года, «Динамо» победило с комфортным счетом 3:1, что подчеркивает их уверенность в играх против этого соперника.
Статистика
«Динамо» Киев
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
- Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 3 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Кривбасс»
«Динамо» Киев является очевидным фаворитом этого противостояния. Киевляне лучше играют в атаке и имеют более качественный подбор исполнителей. «Кривбасс» же, вероятно, выберет оборонительную тактику и постарается закрыть зоны, чтобы не позволить хозяевам развить свои атаки. Однако учитывая текущую форму и уверенность «Динамо» на домашнем поле, команда должна уверенно взять три очка.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Динамо» – коэффициент 1.45
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа «Динамо» за коэффициент 1.45.
Прогноз на точный счет
С учетом текущих показателей и результативности обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа хозяев. «Динамо» сможет использовать свое преимущество в классе, но вряд ли будет стремиться к разгромному результату.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Динамо» за 6.50.