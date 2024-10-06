Динамо К
06.10.2024, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Матч завершен
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Кривбасс
5' В. Рубчинский
25' В. Буяльский (П)
45+3' Т. Михавко (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
24
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Кривбасс
33
Андрей Клищук
ВР
21
Денис Кузик
ЛЗ
15
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
22
Юрий Вакулко
ЦП
20
Артур Микитишин
ЛВ
94
Максим Задерака
ПВ
9
Даниэль Соса
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Николай Шапаренко
ЦП
33
Roman Salenko
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
11
Владислав Ванат
ЦФ
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
23
Hrvoje Ilić
ЦП
64
Yaroslav Shevchenko
ЦП
27
Маттео Аморосо
АП
11
Егор Твердохлеб
АП
7
Андрей Понедельник
ПВ
97
Жан-Морель По
ПВ
4-1-3-2
1
Бущан
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
24
Тымчик
91
Михайленко
39
Герреро
15
Рубчинский
29
Буяльский
45
Брагару
7
Ярмоленко
4-1-1-2-2
33
Клищук
25
Бандейра
21
Кузик
3
Романчук
15
Драмбаев
8
Бизимана
22
Вакулко
94
Задерака
20
Микитишин
14
Лунев
9
Соса
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
15
Рубчинский
18
Андриевский
18
Андриевский
15
Рубчинский
7
Ярмоленко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Ярмоленко
45
Брагару
9
Волошин
9
Волошин
45
Брагару
39
Герреро
11
Ванат
11
Ванат
39
Герреро
8
Бизимана
23
23
8
Бизимана
25
Бандейра
7
Понедельник
7
Понедельник
25
Бандейра
20
Микитишин
97
По
97
По
20
Микитишин
Остались в запасе
Динамо К
Кривбасс
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
33
Roman Salenko
ЦП
Главный тренер
Александр Шовковский
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
64
Yaroslav Shevchenko
ЦП
27
Маттео Аморосо
АП
11
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
3
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
33
Roman Salenko
ЦП
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
1
Богдан Хома
ВР
64
Yaroslav Shevchenko
ЦП
27
Маттео Аморосо
АП
11
Егор Твердохлеб
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо К - Кривбасс
2
3
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Кривбасс», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».