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    • «Динамо» К – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

    «Динамо» К – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

    Динамо К
    06.10.2024, воскресенье, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 9 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Кривбасс
    5' В. Рубчинский
    25' В. Буяльский (П)
    45+3' Т. Михавко (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Динамо К
    1
    Георгий Бущан
    ВР
    2
    Константин Вивчаренко
    ЛЗ
    4
    Денис Попов
    ЦЗ
    32
    Тарас Михавко
    ЦЗ
    24
    Александр Тымчик
    ПЗ
    91
    Николай Михайленко
    ОП
    39
    Эдуардо Герреро
    ЦП
    15
    Валентин Рубчинский
    ЦП
    29
    Виталий Буяльский
    ЦП
    45
    Максим Брагару
    ПВ
    7
    Андрей Ярмоленко
    ПВ
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Кривбасс
    33
    Андрей Клищук
    ВР
    21
    Денис Кузик
    ЛЗ
    15
    Александр Драмбаев
    ЛЗ
    3
    Александр Романчук
    ЦЗ
    25
    Бандейра
    ПЗ
    8
    Джихад Бизимана
    ОП
    22
    Юрий Вакулко
    ЦП
    20
    Артур Микитишин
    ЛВ
    94
    Максим Задерака
    ПВ
    9
    Даниэль Соса
    ЦФ
    14
    Максим Лунев
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Динамо К
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    3
    Максим Дячук
    ЦЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    23
    Навин Малиш
    ПЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    10
    Николай Шапаренко
    ЦП
    33
    Roman Salenko
    ЦП
    18
    Александр Андриевский
    ЦП
    22
    Владислав Кабаев
    АП
    9
    Назар Волошин
    ПВ
    11
    Владислав Ванат
    ЦФ
    Кривбасс
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    1
    Богдан Хома
    ВР
    23
    Hrvoje Ilić
    ЦП
    64
    Yaroslav Shevchenko
    ЦП
    27
    Маттео Аморосо
    АП
    11
    Егор Твердохлеб
    АП
    7
    Андрей Понедельник
    ПВ
    97
    Жан-Морель По
    ПВ
    4-1-3-2
    1
    Бущан
    2
    Вивчаренко
    4
    Попов
    32
    Михавко
    24
    Тымчик
    91
    Михайленко
    39
    Герреро
    15
    Рубчинский
    29
    Буяльский
    45
    Брагару
    7
    Ярмоленко
    4-1-1-2-2
    33
    Клищук
    25
    Бандейра
    21
    Кузик
    3
    Романчук
    15
    Драмбаев
    8
    Бизимана
    22
    Вакулко
    94
    Задерака
    20
    Микитишин
    14
    Лунев
    9
    Соса
    29
    Буяльский
    10
    Шапаренко
    10
    Шапаренко
    29
    Буяльский
    15
    Рубчинский
    18
    Андриевский
    18
    Андриевский
    15
    Рубчинский
    7
    Ярмоленко
    22
    Кабаев
    22
    Кабаев
    7
    Ярмоленко
    45
    Брагару
    9
    Волошин
    9
    Волошин
    45
    Брагару
    39
    Герреро
    11
    Ванат
    11
    Ванат
    39
    Герреро
    8
    Бизимана
    23
    23
    8
    Бизимана
    25
    Бандейра
    7
    Понедельник
    7
    Понедельник
    25
    Бандейра
    20
    Микитишин
    97
    По
    97
    По
    20
    Микитишин
    Остались в запасе
    Динамо К
    Кривбасс
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    3
    Максим Дячук
    ЦЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    23
    Навин Малиш
    ПЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    33
    Roman Salenko
    ЦП
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    1
    Богдан Хома
    ВР
    64
    Yaroslav Shevchenko
    ЦП
    27
    Маттео Аморосо
    АП
    11
    Егор Твердохлеб
    АП
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Остались в запасе
    35
    Руслан Нещерет
    ВР
    44
    Владислав Дубинчак
    ЛЗ
    3
    Максим Дячук
    ЦЗ
    40
    Кристиан Биловар
    ЦЗ
    23
    Навин Малиш
    ПЗ
    20
    Александр Караваев
    ПЗ
    33
    Roman Salenko
    ЦП
    Остались в запасе
    30
    Владимир Маханьков
    ВР
    1
    Богдан Хома
    ВР
    64
    Yaroslav Shevchenko
    ЦП
    27
    Маттео Аморосо
    АП
    11
    Егор Твердохлеб
    АП
    Главный тренер
    Александр Шовковский
    Главный тренер
    Юрий Вернидуб
    Статистика матча Динамо К - Кривбасс
    2
    3
    Желтые карточки
    2
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Кривбасс», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Кривбасс»

    Динамо Киев – Кривбасс онлайн 6 октября

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.10.2024 17:02
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