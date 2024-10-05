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    • Прогноз на матч «Болонья» – «Парма», Италия. Серия А, 6 октября 2024 года

    Прогноз на матч «Болонья» – «Парма», Италия. Серия А, 6 октября 2024 года

    6 октября на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» принимает «Парму» в рамках 7-го тура итальянской Серии А. Оба клуба испытывают трудности с набором очков и стремятся улучшить своe положение в турнирной таблице. В этой встрече они постараются использовать свои сильные стороны, чтобы изменить ход неудачной серии.

    «Болонья»

    Команда Тиаго Мотты демонстрирует нестабильные результаты в нынешнем сезоне. После 6 туров у «Болоньи» всего 7 очков, и клуб занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда не проигрывает в 4 последних матчах, но также и не показывает уверенной игры в обороне, пропуская в 8 подряд играх. Основная проблема команды – нестабильность в защите, что приводит к частым потерям очков в концовке матчей. В атаке выделяется Сантьяго Кастро, на счету которого 3 гола в 8 встречах. Домашний стадион обычно даeт команде дополнительный стимул, но в последних встречах «Болонья» испытывает трудности даже на своeм поле.

    Последние матчи «Болоньи»:

    «Парма»

    «Парма» продолжает бороться за выживание в Серии А и находится на 15-м месте с 5 очками после 6 туров. Команда не может выиграть в последних 4 матчах, и оборона остаeтся главным слабым местом. Пропустив 11 голов за 5 последних матчей, «Парма» показывает худшие показатели в оборонительном плане. Тем не менее, команда продолжает забивать – 9 голов в последних 5 играх. Лидер атак – Деннис Ман, который забил 3 мяча в 7 матчах. Команда играет смело, но часто не может удержать результат, теряя очки даже после выхода вперeд.

    Последние матчи «Пармы»:

    Личные встречи

    Исторически «Болонья» доминирует в очных противостояниях с «Пармой». В последних 6 матчах «Болонья» одержала 3 победы, 2 встречи завершились вничью, и только одна игра осталась за «Пармой». Особенно уверенно «Болонья» играет дома, где выиграла 4 из 5 последних матчей. В предыдущем сезоне команды обменялись результативными встречами: «Болонья» выиграла дома 4:1, а в гостях сыграла вничью 2:2.

    Последние матчи:

    • «Парма» 0:3 «Болонья»
    • «Болонья» 4:1 «Парма»
    • «Парма» 2:2 «Болонья»
    • «Болонья» 2:2 «Парма»
    • «Болонья» 4:1 «Парма»

    Статистика

    «Болонья»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 1 победа и 3 ничьи в последних 5 матчах

    «Парма»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 победа и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Болонья» – «Парма»

    Обе команды в текущем сезоне демонстрируют схожие проблемы в обороне, что приводит к частым потерям очков. «Болонья» выглядит более стабильной, но «Парма» обладает опасным нападением, способным создавать проблемы любой защите. Игра должна получиться открытой и результативной, с обилием голевых моментов. «Болонья» постарается использовать фактор своего поля и прервать серию неудач, однако «Парма» будет искать свои шансы на контратаках. Ожидается упорная борьба, но хозяева поля выглядят предпочтительнее.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.65
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Ничья в первом тайме – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.65.

    Прогноз на точный счет

    С учeтом текущих форм команд и их статистики, можно ожидать результативную игру. Наиболее вероятным исходом видится ничейный результат с обменом голами.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:32
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