Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Болонья» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Болонья» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 14:50
Болонья
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
17
Сам Беукема
(К) ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
19
Симон Сом
ОП
80
Адриан Бернабе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Болонья
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
82
Каспер Урбански
ОП
25
Бенха Домингес
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
18
Антуан Эно
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Габриэль Шарпантье
ЦФ
4-3-1-2
1
Равалья
22
Ликояннис
6
Эрлич
17
Беукема
3
Хольм
20
Эбишер
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
15
Дель Прато
40
Балог
14
Валери
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Моро
82
Урбански
82
Урбански
6
Моро
20
Эбишер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
20
Эбишер
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
14
Ндой
21
Карлссон
21
Карлссон
14
Ндой
80
Бернабе
16
Кейта
16
Кейта
80
Бернабе
22
Кансельери
18
Эно
18
Эно
22
Кансельери
27
Ман
3
Камара
3
Камара
27
Ман
14
Бонни
7
Михаила
7
Михаила
14
Бонни
23
Эрнани
9
Шарпантье
9
Шарпантье
23
Эрнани
Остались в запасе
Болонья
Парма
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
6
Нарушения
15
16
Офсайды
3
0
Количество передач
571
234
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Пармы», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Парма»

«Болонья» – «Парма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Парма Болонья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
2
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
8
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+