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Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Пармы», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Парма»