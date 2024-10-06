Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Равалья
22
Ликояннис
6
Эрлич
17
Беукема
3
Хольм
20
Эбишер
19
Фройлер
6
Моро
14
Ндой
9
Кастро
7
Орсолини
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
15
Дель Прато
40
Балог
14
Валери
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
22
Ликояннис
33
Миранда
33
Миранда
22
Ликояннис
6
Моро
82
Урбански
82
Урбански
6
Моро
20
Эбишер
80
Фаббиан
80
Фаббиан
20
Эбишер
7
Орсолини
16
Айлинг
16
Айлинг
7
Орсолини
14
Ндой
21
Карлссон
21
Карлссон
14
Ндой
80
Бернабе
16
Кейта
16
Кейта
80
Бернабе
22
Кансельери
18
Эно
18
Эно
22
Кансельери
27
Ман
3
Камара
3
Камара
27
Ман
14
Бонни
7
Михаила
7
Михаила
14
Бонни
23
Эрнани
9
Шарпантье
9
Шарпантье
23
Эрнани
Остались в запасе
Болонья
Парма
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
23
Никола Багнолини
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
25
Бенха Домингес
ЦП
27
Тейс Даллинга
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Болонья - Парма
1
1
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
13
6
Нарушения
15
16
Офсайды
3
0
Количество передач
571
234
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
7
6
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.82
0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Пармы», 7-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»