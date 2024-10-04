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    • Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Фрайбург», Бундеслига, 5 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Фрайбург», Бундеслига, 5 октября 2024 года

    5 октября на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 6-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Фрайбургом». Обе команды подходят к встрече в поисках стабильности и результативности. «Вердер» стремится укрепить свои позиции в середине турнирной таблицы, а «Фрайбург» пытается выйти на более высокий уровень, чтобы бороться за еврокубковые места.

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 10-е место с 8 очками после 5 туров. Команда демонстрирует нестабильную игру в обороне, пропуская 12 мячей за последние 5 игр, но атакующая линия работает лучше: Кеке Топп уже забил 3 гола в текущем сезоне. «Вердер» отличается активностью в атаке, однако частые ошибки в защите делают игру команды непредсказуемой. В домашних матчах «Вердер» пытается играть первым номером, но нестабильность в обороне часто приводит к большим проблемам.

    Последние матчи «Вердера»:

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» после 5 туров занимает 7-е место с 9 очками. Команда пропустила 7 мячей за последние 5 игр, что говорит о недостаточной дисциплине в обороне. Нападающий Джуниор Адаму продолжает показывать результативную игру и лидирует в атаке, забив 4 гола в 6 матчах. Несмотря на хорошие моменты в атаке, «Фрайбург» испытывает проблемы с реализацией и часто теряет очки в матчах с середняками таблицы.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    Личные встречи

    В последних матчах «Фрайбург» показывает положительную динамику против «Вердера», выиграв 4 из 6 последних игр. Однако на поле в Бремене «Вердер» часто успешно противостоит сопернику и не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч. Это создает определенные предпосылки для напряженной борьбы и равной игры, где обе команды могут рассчитывать на забитые мячи.

    История личных встреч:

    • Бундеслига, 27.01.2024: «Вердер» 3:1 «Фрайбург»
    • Бундеслига, 26.08.2023: «Фрайбург» 1:0 «Вердер»
    • Бундеслига, 16.04.2023: «Вердер» 1:2 «Фрайбург»
    • Бундеслига, 22.10.2022: «Фрайбург» 2:0 «Вердер»
    • Бундеслига, 13.02.2021: «Вердер» 0:0 «Фрайбург»

    Статистика

    «Вердер»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
    • 3 поражения в последних 5 матчах

    «Фрайбург»

    • Средняя результативность: 1.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 3 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»

    Матч обещает быть открытым и результативным, учитывая нестабильность обеих команд в обороне и активную игру в атаке. «Вердер» будет стремиться воспользоваться своим преимуществом домашнего поля, но «Фрайбург» уже показал, что умеет использовать ошибки соперников. Ожидается упорная борьба, в которой каждая из команд постарается взять три очка. Наиболее вероятный исход – обмен голами и ничейный результат, так как ни одна из команд не выглядит явным фаворитом.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Ничья – коэффициент 3.60

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Игра обещает быть динамичной, и обе команды должны найти моменты для взятия ворот. Ожидается равный счет с обменом голами, учитывая нестабильную игру в защите и хорошую форму лидеров атак.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.50.

    Источник: «Бомбардир»

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