5 октября на стадионе «Везерштадион» в Бремене состоится матч 6-го тура Бундеслиги между «Вердером» и «Фрайбургом». Обе команды подходят к встрече в поисках стабильности и результативности. «Вердер» стремится укрепить свои позиции в середине турнирной таблицы, а «Фрайбург» пытается выйти на более высокий уровень, чтобы бороться за еврокубковые места.
«Вердер»
«Вердер» занимает 10-е место с 8 очками после 5 туров. Команда демонстрирует нестабильную игру в обороне, пропуская 12 мячей за последние 5 игр, но атакующая линия работает лучше: Кеке Топп уже забил 3 гола в текущем сезоне. «Вердер» отличается активностью в атаке, однако частые ошибки в защите делают игру команды непредсказуемой. В домашних матчах «Вердер» пытается играть первым номером, но нестабильность в обороне часто приводит к большим проблемам.
Последние матчи «Вердера»:
- «Хоффенхайм» 3:4 «Вердер»
- «Вердер» 0:5 «Бавария»
- «Майнц» 1:2 «Вердер»
- «Пройссен» 3:2 «Вердер» (товарищеский матч)
- «Вердер» 0:0 «Боруссия» Дортмунд
«Фрайбург»
«Фрайбург» после 5 туров занимает 7-е место с 9 очками. Команда пропустила 7 мячей за последние 5 игр, что говорит о недостаточной дисциплине в обороне. Нападающий Джуниор Адаму продолжает показывать результативную игру и лидирует в атаке, забив 4 гола в 6 матчах. Несмотря на хорошие моменты в атаке, «Фрайбург» испытывает проблемы с реализацией и часто теряет очки в матчах с середняками таблицы.
Последние матчи «Фрайбурга»:
- «Фрайбург» 0:3 «Санкт-Паули»
- «Хайденхайм» 0:3 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 2:1 «Бохум»
- «Бавария» 2:0 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 3:1 «Штутгарт»
Личные встречи
В последних матчах «Фрайбург» показывает положительную динамику против «Вердера», выиграв 4 из 6 последних игр. Однако на поле в Бремене «Вердер» часто успешно противостоит сопернику и не проигрывает в 6 из 8 последних домашних встреч. Это создает определенные предпосылки для напряженной борьбы и равной игры, где обе команды могут рассчитывать на забитые мячи.
История личных встреч:
- Бундеслига, 27.01.2024: «Вердер» 3:1 «Фрайбург»
- Бундеслига, 26.08.2023: «Фрайбург» 1:0 «Вердер»
- Бундеслига, 16.04.2023: «Вердер» 1:2 «Фрайбург»
- Бундеслига, 22.10.2022: «Фрайбург» 2:0 «Вердер»
- Бундеслига, 13.02.2021: «Вердер» 0:0 «Фрайбург»
Статистика
«Вердер»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 2.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 12 голов
- 3 поражения в последних 5 матчах
«Фрайбург»
- Средняя результативность: 1.60 гола за матч
- Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 8 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 3 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Вердер» – «Фрайбург»
Матч обещает быть открытым и результативным, учитывая нестабильность обеих команд в обороне и активную игру в атаке. «Вердер» будет стремиться воспользоваться своим преимуществом домашнего поля, но «Фрайбург» уже показал, что умеет использовать ошибки соперников. Ожидается упорная борьба, в которой каждая из команд постарается взять три очка. Наиболее вероятный исход – обмен голами и ничейный результат, так как ни одна из команд не выглядит явным фаворитом.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Ничья – коэффициент 3.60
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Игра обещает быть динамичной, и обе команды должны найти моменты для взятия ворот. Ожидается равный счет с обменом голами, учитывая нестабильную игру в защите и хорошую форму лидеров атак.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.50.