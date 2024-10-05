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  • «Вердер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

«Вердер» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2024

5 октября 2024, 15:20
Вердер
05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
75' Р. Доан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
6
Йенс Стаге
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вердер
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
17
Марко Груль
ЛВ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
8
Исак Хансен-Аароен
АП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
3-2-2-1-1
16
Цеттерер
6
Малатини
32
Фридль
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
80
Алверу
10
Шмид
33
Дукщ
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
80
Алверу
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
80
Алверу
17
Кен
2
Деман
2
Деман
17
Кен
27
Агу
17
Груль
17
Груль
27
Агу
5
Юнг
7
Бурк
7
Бурк
5
Юнг
6
Стаге
9
Топп
9
Топп
6
Стаге
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
8
Динкчи
24
Муслия
24
Муслия
8
Динкчи
6
Остерхаге
9
Хелер
9
Хелер
6
Остерхаге
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Оле Вернер
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Количество передач
611
442
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.08

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Фрайбурга», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер»«Фрайбург»

Вердер-Фрайбург смотреть онлайн 5 октября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Вердер
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