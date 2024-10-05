05.10.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-2-1-1
16
Цеттерер
6
Малатини
32
Фридль
5
Юнг
17
Кен
8
Вайзер
6
Стаге
80
Алверу
10
Шмид
33
Дукщ
4-2-2-2
1
Атуболу
17
Кюблер
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
20
Доан
32
Грифо
8
Динкчи
20
Адаму
80
Алверу
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
80
Алверу
17
Кен
2
Деман
2
Деман
17
Кен
27
Агу
17
Груль
17
Груль
27
Агу
5
Юнг
7
Бурк
7
Бурк
5
Юнг
6
Стаге
9
Топп
9
Топп
6
Стаге
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
27
Хефлер
27
Хефлер
32
Грифо
8
Динкчи
24
Муслия
24
Муслия
8
Динкчи
6
Остерхаге
9
Хелер
9
Хелер
6
Остерхаге
Остались в запасе
Вердер
Фрайбург
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Главный тренер
Оле Вернер
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
25
Маркус Колке
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вердер - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
7
9
Количество передач
611
442
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
0.68
1.08
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Фрайбурга», 6-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»