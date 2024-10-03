4 октября 2024 года на стадионе «Украина» состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Ингульцом». Оба клуба неудачно начали текущий сезон и находятся в нижней части турнирной таблицы, что придает дополнительную важность этому матчу. Обе команды будут стремиться использовать этот шанс, чтобы улучшить свои позиции.

«Карпаты»

«Карпаты» занимают 10-е место в чемпионате, имея в активе 8 очков после 8 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних 5 матчах «Карпаты» забили 6 голов, но при этом пропустили 11. В предыдущей встрече они уступили «Полесью» со счетом 1:3, что только подчеркнуло их проблемы в защите. Лучший бомбардир команды – Амбросий Чачуа, забивший 4 гола в 9 играх. Ключевая слабость «Карпат» – их оборона, которая слишком часто допускает ошибки.

Последние матчи «Карпат»:

«Ингулец»

«Ингулец» занимает 16-е место в чемпионате с 4 очками после 8 туров. Команда не знает вкуса побед в последних 8 матчах, демонстрируя слабую игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх они забили всего 4 гола и пропустили 11. В последнем туре «Ингулец» проиграл «Оболони» со счетом 1:2, что только усугубило их кризис. На выезде «Ингулец» выглядит особенно уязвимо, проиграв 4 из 5 последних встреч. Главная проблема команды – это низкая результативность и регулярные ошибки в защите.

Последние матчи «Ингульца»:

Личные встречи

История личных встреч говорит в пользу «Ингульца». В последних 4 матчах «Ингулец» одержал 4 победы, что указывает на его тактическое преимущество над «Карпатами». Однако обе команды сейчас далеки от своей оптимальной формы, и предстоящий матч может нести неожиданные повороты.

История личных встреч:

Первая лига, 24.05.2024: «Ингулец» 2:1 «Карпаты»

Первая лига, 19.04.2024: «Карпаты» 1:2 «Ингулец»

Кубок, 25.09.2019: «Ингулец» 0:0 «Карпаты» (победа «Ингульца» по пенальти 7:6)

Кубок, 07.04.2019: «Ингулец» 1:1 «Карпаты» (победа «Ингульца» по пенальти 5:4)

Статистика

«Карпаты»

Средняя результативность: 1.20 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

7 матчей с забитыми голами подряд

«Ингулец»

Средняя результативность: 0.80 гола за матч

Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

8 матчей без побед

Прогноз на матч «Карпаты» – «Ингулец»

Ожидается упорная борьба, так как обе команды находятся под давлением из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. «Карпаты» будут стремиться прервать свою серию неудач на домашнем стадионе, в то время как «Ингулец» постарается прервать свою длительную серию без побед. Учитывая слабую оборону обеих команд, можно ожидать голы с обеих сторон, но «Карпаты» выглядят чуть предпочтительнее.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Карпат» – коэффициент 2.30

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – обмен голами с минимальным преимуществом хозяев. «Карпаты» имеют шансы на победу, учитывая их домашнюю поддержку.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Карпат» за коэффициент 8.00.