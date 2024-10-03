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    • Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Ингулец», Премьер-лига, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Карпаты» – «Ингулец», Премьер-лига, 4 октября 2024 года

    4 октября 2024 года на стадионе «Украина» состоится матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги между «Карпатами» и «Ингульцом». Оба клуба неудачно начали текущий сезон и находятся в нижней части турнирной таблицы, что придает дополнительную важность этому матчу. Обе команды будут стремиться использовать этот шанс, чтобы улучшить свои позиции.

    «Карпаты»

    «Карпаты» занимают 10-е место в чемпионате, имея в активе 8 очков после 8 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последних 5 матчах «Карпаты» забили 6 голов, но при этом пропустили 11. В предыдущей встрече они уступили «Полесью» со счетом 1:3, что только подчеркнуло их проблемы в защите. Лучший бомбардир команды – Амбросий Чачуа, забивший 4 гола в 9 играх. Ключевая слабость «Карпат» – их оборона, которая слишком часто допускает ошибки.

    Последние матчи «Карпат»:

    «Ингулец»

    «Ингулец» занимает 16-е место в чемпионате с 4 очками после 8 туров. Команда не знает вкуса побед в последних 8 матчах, демонстрируя слабую игру как в атаке, так и в обороне. В последних 5 играх они забили всего 4 гола и пропустили 11. В последнем туре «Ингулец» проиграл «Оболони» со счетом 1:2, что только усугубило их кризис. На выезде «Ингулец» выглядит особенно уязвимо, проиграв 4 из 5 последних встреч. Главная проблема команды – это низкая результативность и регулярные ошибки в защите.

    Последние матчи «Ингульца»:

    Личные встречи

    История личных встреч говорит в пользу «Ингульца». В последних 4 матчах «Ингулец» одержал 4 победы, что указывает на его тактическое преимущество над «Карпатами». Однако обе команды сейчас далеки от своей оптимальной формы, и предстоящий матч может нести неожиданные повороты.

    История личных встреч:

    • Первая лига, 24.05.2024: «Ингулец» 2:1 «Карпаты»
    • Первая лига, 19.04.2024: «Карпаты» 1:2 «Ингулец»
    • Кубок, 25.09.2019: «Ингулец» 0:0 «Карпаты» (победа «Ингульца» по пенальти 7:6)
    • Кубок, 07.04.2019: «Ингулец» 1:1 «Карпаты» (победа «Ингульца» по пенальти 5:4)

    Статистика

    «Карпаты»

    • Средняя результативность: 1.20 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 7 матчей с забитыми голами подряд

    «Ингулец»

    • Средняя результативность: 0.80 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 8 матчей без побед

    Прогноз на матч «Карпаты» – «Ингулец»

    Ожидается упорная борьба, так как обе команды находятся под давлением из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. «Карпаты» будут стремиться прервать свою серию неудач на домашнем стадионе, в то время как «Ингулец» постарается прервать свою длительную серию без побед. Учитывая слабую оборону обеих команд, можно ожидать голы с обеих сторон, но «Карпаты» выглядят чуть предпочтительнее.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Карпат» – коэффициент 2.30

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – обмен голами с минимальным преимуществом хозяев. «Карпаты» имеют шансы на победу, учитывая их домашнюю поддержку.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Карпат» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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