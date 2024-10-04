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  • «Карпаты» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Карпаты» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 16:50
Карпаты
04.10.2024, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Ингулец
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
27
Олег Очеретко
АП
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
91
Максим Мельничук
ЛЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
10
Александр Козак
ЛВ
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Ингулец
77
Bogdan Smetanka
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
4-3-2-1
12
Кемкин
3
Адамюк
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
33
Шах
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
23
Шершень
4
Виливальд
91
Мельничук
10
20
Волохатый
11
Пятов
10
Козак
29
Белоцерковец
17
Ситало
3
Адамюк
28
Полегенько
28
Полегенько
3
Адамюк
8
Чачуа
9
Устименко
9
Устименко
8
Чачуа
2
4
4
2
11
Пятов
11
11
11
Пятов
17
Ситало
97
Резепов
97
Резепов
17
Ситало
10
19
19
10
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
Остались в запасе
Карпаты
Ингулец
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
77
Bogdan Smetanka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Остались в запасе
77
Bogdan Smetanka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Карпаты - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Ингульца», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Ингулец»

«Карпаты» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Карпаты
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