Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-3-2-1
12
Кемкин
3
Адамюк
4
Бабогло
47
Педросо
11
Мирошниченко
33
Шах
21
Альварес
8
Чачуа
27
Очеретко
37
Бруниньо
9
4-3-1-2
12
Паламарчук
2
23
Шершень
4
Виливальд
91
Мельничук
10
20
Волохатый
11
Пятов
10
Козак
29
Белоцерковец
17
Ситало
3
Адамюк
28
Полегенько
28
Полегенько
3
Адамюк
8
Чачуа
9
Устименко
9
Устименко
8
Чачуа
2
4
4
2
11
Пятов
11
11
11
Пятов
17
Ситало
97
Резепов
97
Резепов
17
Ситало
10
19
19
10
29
Белоцерковец
27
Пушкарёв
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
Остались в запасе
Карпаты
Ингулец
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
77
Bogdan Smetanka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
20
Yuriy Tlumak
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Stênio
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
22
Богдан Векляк
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
Остались в запасе
77
Bogdan Smetanka
ВР
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
7
Юрий Козыренко
АП
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Карпаты - Ингулец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Ингульца», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Ингулец»
- Матч можно посмотреть на канале «Megogo».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»