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    • Прогноз на точный счет матча «Леганес» – «Валенсия», Ла Лига, 4 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Леганес» – «Валенсия», Ла Лига, 4 октября 2024 года

    4 октября 2024 года на стадионе «Бутарке» состоится матч 9-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Валенсией». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы и остро нуждаются в победе. Ожидается упорное противостояние с борьбой за каждый метр поля.

    «Леганес»

    «Леганес» переживает трудный период: команда не может выиграть в 6 последних матчах, и это негативно сказывается на положении в таблице – 16-е место с 7 очками. Главной проблемой «Леганеса» остается нестабильная игра в обороне: в последних 5 матчах они пропустили 6 голов. В атаке ситуация также не лучшая – всего 5 голов за 5 матчей. Лидером команды является Хуан Крус, который забил 3 гола в 8 матчах, однако его усилий явно недостаточно. Домашняя арена не приносит «Леганесу» нужного преимущества, и команда вынуждена играть от обороны даже в родных стенах.

    Последние матчи «Леганеса»:

    «Валенсия»

    «Валенсия» также переживает непростые времена и занимает 18-е место с 5 очками после 8 туров. Команда проиграла в 3 из последних 5 матчей, и только однажды удалось победить. Проблема «Валенсии» – слабая игра в атаке: всего 3 гола в последних 5 матчах. В защите также наблюдаются сложности – 7 пропущенных голов. Уго Дуро, лучший бомбардир команды с 2 голами, не получает достаточно поддержки от партнеров, и команде сложно создавать опасные моменты. В гостях «Валенсия» выступает крайне неудачно: проигрывает в 6 последних выездных матчах Ла Лиги, что добавляет давления перед этой встречей.

    Последние матчи «Валенсии»:

    Личные встречи

    В последних 5 встречах между «Леганесом» и «Валенсией» наблюдается равенство: команды трижды сыграли вничью, и каждый клуб одержал по одной победе. Последняя встреча закончилась победой «Леганеса» 1:0, что указывает на способность хозяев навязать борьбу даже более сильному сопернику.

    История личных встреч:

    • Ла Лига, 12.07.2020: «Леганес» 1:0 «Валенсия»
    • Ла Лига, 22.09.2019: «Валенсия» 1:1 «Леганес»
    • Ла Лига, 24.02.2019: «Леганес» 1:1 «Валенсия»
    • Ла Лига, 20.10.2018: «Валенсия» 1:1 «Леганес»
    • Ла Лига, 01.04.2018: «Леганес» 0:1 «Валенсия»

    Статистика

    «Леганес»

    • Средняя результативность: 1.00 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • Не выигрывает в 6 последних матчах

    «Валенсия»

    • Средняя результативность: 0.60 гола за матч
    • Среднее количество пропущенных: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • Проигрывает в 6 последних выездных матчах

    Прогноз на матч «Леганес» – «Валенсия»

    Учитывая слабую форму обеих команд и их проблемы в атаке, матч обещает быть напряженным и с низкой результативностью. «Леганес» показывает чуть более стабильную игру в обороне и имеет небольшое преимущество благодаря фактору домашнего поля. «Валенсия» же традиционно испытывает проблемы на выезде, что также играет на руку хозяевам. Скорее всего, встреча пройдет в осторожном ключе, с минимальным количеством голевых моментов и большим количеством борьбы в центре поля. Оптимальным исходом выглядит ничья с малым количеством забитых мячей.

    Рекомендации для ставок:

    • Ничья – коэффициент 3.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Ничья за коэффициент 3.20.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – ничья с минимальным количеством забитых мячей.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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