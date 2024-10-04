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  • «Леганес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

«Леганес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

4 октября 2024, 20:50
Леганес
04.10.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
12
Роберто Лопес
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Пепелу
(К) ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Эрнандес
91
Нею
2
Альтимира
8
Сиссе
12
Лопес
19
Крус
22
Аллер
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
3
Москера
5
Таррега
3
Гасиоровски
14
Корреа
20
Фулкье
18
Пепелу
8
Алмейда
7
Каньос
11
Риоха
9
Дуро
8
Сиссе
14
Чикко
14
Чикко
8
Сиссе
91
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
91
Нею
19
Крус
14
Родригес
14
Родригес
19
Крус
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
8
Алмейда
5
Барренечеа
5
Барренечеа
8
Алмейда
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
7
Каньос
16
Лопес
16
Лопес
7
Каньос
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Леганес - Валенсия
2
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
15
14
Офсайды
9
1
Количество передач
522
353
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Валенсии», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес»«Валенсия»

«Леганес» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Леганес
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