Составы команд
Леганес
Леганес
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
19
Розье
55
Гонсалес
23
Саэнс
15
Эрнандес
91
Нею
2
Альтимира
8
Сиссе
12
Лопес
19
Крус
22
Аллер
3-2-2-2-1
25
Мамардашвили
3
Москера
5
Таррега
3
Гасиоровски
14
Корреа
20
Фулкье
18
Пепелу
8
Алмейда
7
Каньос
11
Риоха
9
Дуро
8
Сиссе
14
Чикко
14
Чикко
8
Сиссе
91
Нею
5
Брашанац
5
Брашанац
91
Нею
19
Крус
14
Родригес
14
Родригес
19
Крус
22
Аллер
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
22
Аллер
8
Алмейда
5
Барренечеа
5
Барренечеа
8
Алмейда
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
7
Каньос
16
Лопес
16
Лопес
7
Каньос
11
Риоха
11
Валера
11
Валера
11
Риоха
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
33
Родриго Абахас
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Леганес - Валенсия
2
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
15
14
Офсайды
9
1
Количество передач
522
353
Сейвы
1
0
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Валенсии», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»