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Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Валенсии», 9-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Валенсия»